En Bretagne, plus d'un jeune sur deux vit à la campagne

L'Insee vient de sortir son étude et la conclusion est sans appel : en Bretagne, plus de la moitié des jeunes vivent dans une commune rurale. Cette proportion est la deuxième plus élevée des régions françaises.

Qui a dit que les jeunes étaient des rats des villes ? Selon l'étude de l'Insee, les jeunes bretons se la jouent plutôt rats des champs. Parmi les 860.900 Bretons âgés de 3 à 24 ans, 51,4 % résident dans une commune rurale. Cette proportion date du 1er janvier 2018 et positionne la Bretagne en deuxième place, juste derrière la Bourgogne-Franche-Comté (51,7 %).

Des disparités selon les départements

En revanche, la proportion diffère sensiblement selon les départements observés, comme le montre la carte ci-dessous. Par exemple dans les Côtes d’Armor, département le moins urbanisé de la région, plus des deux tiers de la nouvelle génération réside dans une commune rurale. En revanche, dans les deux départements sièges des métropoles bretonnes, Rennes et Brest, le rapport s'inverse et moins de la moitié des jeunes habitent en campagne.

Des disparités selon l'âge

La jeunesse ne reste pas cloîtrée dans la campagne, loin de là. Les jeunes majeurs rejoignent souvent la ville, principalement pour poursuivre leurs études ou même trouver leur premier emploi. Les adolescents quittent alors le nid familial pour habiter en résidence universitaire, en internat, ou dans un logement en ville.

Et puis, ce sont surtout les enfants qui sont nombreux dans nos communes rurales : ils sont près de 6 sur 10. L'Institut explique ce chiffre en indiquant qu'une partie des familles avec de jeunes enfants choisit de s'installer en milieu rural, où les logements sont plus grands et moins chers.

Une scolarité dans la ville d'à côté

Les jeunes de nos communes rurales sont bien souvent des adeptes du car scolaire. Plus de 9 lycéens sur 10 vont en cours dans la ville voisine. Ça concerne un quart des élèves du primaire et près de 80% des collégiens. Et il y a de la route au compteur ! Les jeunes parcourent en moyenne 9,8 kilomètres pour aller à l'école primaire et 10,8 kilomètres pour se rendre au collège. Les champions de la route sont les lycéens avec 22,6 kilomètres parcourus pour aller étudier.

Des maisons plus grandes dans le rural

L'avantage quand on habite en campagne, c'est qu'on a bien souvent plus de place. Les jeunes Bretons habitant dans les communes rurales vivent dans des logements plus spacieux que ceux vivant dans l'urbain. Deux tiers des maisons rurales font plus de 100 mètres carrés.

Et dans la maison, la pièce maitresse c'est évidemment la chambre. Là-aussi, les jeunes ruraux sont favorisés : seulement un enfant sur dix ne dispose pas d’une chambre individuelle quand c’est le cas d’un quart des enfants dans les villes.

L'Insee note enfin que les familles monoparentales sont moins fréquentes dans les communes rurales. Dans la région, 6% des enfants de 3 à 17 ans ont une mère ou un père au foyer. C’est deux fois moins qu’au niveau national (11,1 %).

Que veulent dire ces chiffres ?

Une fois le constat établi, comment interpréter ces chiffres et ces tendances ? On a posé la question à Jean-Marc Lardoux, l'auteur de l'étude. Il est chef de projet et d'étude au sein de l'Insee Bretagne : "Ce que l'on constate c'est que sur les 10 dernières années, la population vivant dans le rural a plus augmenté que celle qui vit dans l'urbain. Pour donner des chiffres : chaque année la Bretagne voit sa population augmenter de 20.000 habitants, les deux tiers s'observent dans le rural. On observe une forte vitalité dans le rural en particulier dans notre région." Le chef de projet explique ce dynamisme par la présence d'un important réseau de villes moyennes, ce qui fait que "même si la majorité des jeunes habite dans le rural, elle n'est jamais très éloignée d'une petite ville qui lui permet d'accéder à l'ensemble des commodités."