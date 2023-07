En Bretagne, quelle situation cet été dans les hôpitaux près de chez vous ?

Dans quelles conditions serons-nous accueillis cet été dans les hôpitaux en Bretagne ? La situation s'annonce compliquée dans la région, comme ailleurs, notamment en raison de la mise en place de la loi Rist. Elle plafonne les salaires des médecins intérimaires à 1.390 euros bruts pour une garde de 24 heures. Faute de personnel, des services seront fermés en juillet et en août dans les établissements bretons.

En Ille-et-Vilaine

À l'hôpital de Redon , pour passer l'été et face au manque d'infirmiers, la direction est contrainte de fermer deux services du 13 juillet au 4 septembre. Il s'agit de l'unité de surveillance continue et du centre de soins de suite et réadaptation. Par ailleurs, les urgences restent fermées toutes les nuits , de 20h à 8h, jusqu'au 4 septembre 2023. En cas d’urgence, il faut toujours composer le 15 avant de se déplacer.

À Fougères, selon les syndicats, les urgences seront fermées quatre nuits en juillet et neuf en août. À cela s'ajoute, selon la CGT, une quarantaine de fermetures de lits, dont 13 en médecine confirme la direction. Dans cet hôpital, le syndicat estime à 12 le nombre de postes manquants d'infirmiers pour l'été.

À Saint-Malo, Dinan et à l'hôpital Pontchaillou de Rennes, les urgences de nuit fonctionneront normalement. Mais aux urgences du CHU de Rennes, il manquera certains jours cet été trois médecins sur une équipe de 11. Il y aura "entre 15 et 20% de lits fermés cet été" selon le chef des urgences, le Professeur Louis Soulat.

Enfin, dans le secteur privé, les urgences de nuit de la polyclinique Sévigné à Cesson seront fermées du 2 au 24 août. Un accueil infirmier sera toutefois maintenu, mais les patients seront envoyés vers le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire.

Dans le Morbihan

La situation s'annonce compliquée cet été aux urgences de l'hôpital de Vannes. Tous les ans, le service est débordé et ça s'accentue d'année en année. Selon les syndicats, la fermeture de nombreux lits risque de créer un engorgement aux urgences, avec des patients qui devront attendre, faute de places disponibles.

Les urgences de Pontivy sont elles régulées la nuit, il faut passer impérativement par le 15 pour s'y rendre. La CGT déplore cette situation et craint que cette mesure s'applique aussi, et rapidement, aux urgences de l'hôpital de Ploërmel, en manque de personnel.

À Lorient, la CFDT s'inquiète de la fermeture annoncée de lits dans plusieurs services, notamment en "soins de suite et rééducation". Selon le syndicat, cela peut avoir comme conséquence l'encombrement des services hospitaliers, et donc la saturation des urgences.

Dans le Finistère

À Carhaix, il n'y aura qu'un seul médecin urgentiste cet été, au lieu de deux l'an dernier, selon la CGT. Il se concentrera sur le Smur, le service mobile d'urgence et de réanimation, avec une régulation via le 15. Pour le syndicat, cela signifie donc la fermeture des urgences, la direction parle plutôt de "réorientation". La réserve sanitaire a été demandée pour le festival des Vieilles Charrues en juillet et pour le festival Motocultor en août.

À l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, 15 lits de soins de suite et rééducation seront fermés mi-juillet. La CGT redoute, là encore, des répercussions néfastes sur les urgences.