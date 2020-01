En Bretagne, un enfant sur quatre vit avec un seul de ses parents

Région Bretagne, France

Les familles dites "traditionnelles" sont de moins en moins monnaie courante en Bretagne, selon une étude de l'INSEE publiée ce mardi 14 janvier. En 2018, si 72% des enfants vivent dans une famille traditionnelle (un couple et leurs enfants), ils sont 18% à ne vivre qu'avec un parent et 10% dans une famille recomposée. Ils sont donc un peu plus d'un quart à ne vivre au quotidien qu'avec un seul de leur parent.

Le quotidien est plus difficile dans les familles monoparentales

Plus les enfants grandissent, plus cette situation devient fréquente. Avant 3 ans, les enfants sont 82% à vivre dans une famille traditionnelle. Ils ne sont plus que 66% à l'adolescence, entre 15 et 17 ans. Les enfants de familles monoparentales sont également moins bien logés. Les deux tiers d'entres elles sont locataires. Ce taux n'est que de 20% dans les familles traditionnelles qui habitent dans les espace péri-urbains où les logements sont bien plus spacieux.