EN BRETON | "On attend les étapes de montagne pour savoir qui est le chef" dans le Tour de France

Abaoe sizhun bremañ emañ ar 172 reder eus Tro Frañs war o c'hezeg-houarn, o redek dre ar vro. Hag e-kerzh seizh devezh o deus graet dija ouzhpenn 1200 kilometrad ! Aet ar maout er seizhvet tennad gant paotr Beljia Wout van Aert, ar chupenn velen a chom war chouk ar Saoz Tom Yates.

Ar bloaz-mañ, evel just, n'eo ket evel ar re all, rak daleet eo bet ar redadeg abalamour d'ar c'horonavirus, pa oa sañset bezañ dalc'het e miz Gouere. Nebeutoc'h a dud war vord an hentoù, nebeutoc'h a dud dirak o fost tele ivez. Met gant Denis le Cam e vez heuliet a dost ar redadeg ! Bet eo bet gourdoner kentañ David Gaudu, reder ar skipailh FDJ. Kontet en deus deomp penaos ez a an traoù e Tro Frañs evit paotr Landivizio, ha petra a gav dezhañ eus ar sizhunvezh gentañ. Evit gouzout e bronostik a-fed podium, selaouit ar c'heleier noz !

Tro Frañs war varc'h-houarn, dorioù digor Ti ar Vro e Landerne ha delfined lazhet gant pesketaerien e Keleier an Noz Copier

Er c'heleier ez eus bet lakaet ar gaoz ivez war dorioù digor Ti ar Vro Landerne-Daoulaz, a vez dalc'het hiziv ha warc'hoazh.