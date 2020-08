EN BRETON - Attention au vent et à la houle en cette fin de semaine

Brav 'vez an aodoù pa 'vez kaer an amzer, kaeroc'h c'hoazh pa 'vez tourmant. Kroget eo an avel da c'hwezhiñ, rust a-walc'h eo ar mor, ha sur e vo niverus an douristed o vont da wel' an arvest en arvor.

Da ziwall a zo memestra, setu kaoz Nat ar Floc'h, blogourez anezhi, ha plac'h ar vro Vigoudenn pe'ra !

N'eo ket peogwir emaomp e kreiz miz Eost eo siouloc'h ar barrad amzer fall eget e-pad ar goañv

Keleier noz Copier

Chomit war evezh neuze, us da 100 ez aio ar c'henefer mare ac'hann da zisul.

