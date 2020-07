EN BRETON | Keleier, ar bed hiziv an deiz

Abaoe eo echu ar prantad kenfinañ e vez gwelet ur bern tud o vont war varc'h-houarn. Met a-raok mont da foetañ bro gant ar velo eo dav bezañ sur ez a war-raok. Ma kasit ho hini da vezañ kempennet en ur stal e voc'h sikouret gant ar stad, ha roet deoc'h 50 euro.

Met leun-chouk eo ar stalioù er mare-mañ. A-benn disul e kinnigo ar gevredigezh Côte Waste atalieroù evit deskiñ penaos kempenn ar beloioù en dachenn gampiñ Naéco e Ploeneg ar C'hab. Ur rod toull, starderez goan, pep tra a vo desket eno a zispleg Claire Cariou, eus Côte Waste, da Gatell Uguen.

Hag ouzhpenn ur werzh beloioù eil dorn e vo kinniget ivez engravañ frammoù ar c'hezeg-houarn evit talañ ouzh al laeroñsi. An emgav a zo a-hed an deiz war dachenn gampiñ Naéco e Ploeneg. An holl ditouroù 'zo da gaout dre bajenn Facebook Côte Waste.