EN BRETON | Keleier, ar bed hiziv an deiz

Ispisial e vo ar 14 a viz Gouere ar bloaz-mañ. Ne vo ket eus dibunadeg ar morlu war ar Champs elysées e Pariz, nullet eo bet an darn vrasañ eus ar "bal des pompiers" ha eus an tanioù arvest.

E Kawan avat, e Aodoù-an-Arvor, ez eus bet divizet lidañ an hañv hag ar vakañsoù memestra. N'eo ket ur "bal pop" a vo kinniget d'an dregeriz ha d'an douristed fenoz, met "Fest al leur nevez". Aozet eo gant Ti ar Tro Treger-Goello gant sikour an ti-kêr. Nolwenn Quioc he deus goulennet julien Cornic, eus ti ar vro, petra an diaoul eo ur "fest al leur nevez" ha perak e vez aozet.

Kregiñ a ra fest al leur nevez e Kawan da 7e30 noz, betek hanternoz. Ar program klok a zo da gaout war lec'hienn Ti ar Vro Tregor-Goueloù.