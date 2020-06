EN BRETON | Lagad ar web

N'eo ket druz a-walc'h ar c'houign amann !

Nag a drouz war Facebook ! E porzh-houarn Roazhon emeur o paouez pegañ ur skritell 'barzh ur preti, oc'h embann e galleg : "Kouign amann, ramenez un souvenir aussi bon qu'imprononçable".

Ouhhh, dija pa vez distaget fall kouign hag amann e sav trouz, met ma vez embannet eo dibosupl da zistagan, aze e sav reuz.

"Gwennelouriezh ordin" eme Gwenvael war Facebook. "Ken droch bepred" hervez Olier. "Mezhus" a c'heller lenn ivez. Youenn a ginnig "teurel ur mein e-barzh". Lod brezhonegerien n'int ket feuket avat, Philip a gav an dra-se "fentus".

D'am meno e vefe bet koulz d'ar roazhoniz derc'hel gant ar galette-saucisse ha lezel ar c'houign amann d'ar pennoù sardin !

Ar pennoù sardin m'eo heverk ar yezh

"Ohu mignon ! Vous êtes à aller sur le Rosmeur ?". Anat eo, p'en em gaver e Douarnenez e vezer souezhet gant blaz ar yezh. Arbennig eo ar pennoù sardin war ur stumm bretonisme heverk, hag an treser Charles Kerivel a zo mailh war an danvez.

Awenet eo bet Charles Kerivel gant enkadenn ar virus - Charles Kerivel, Facebook

Da goulz ar c'henfinañ en eus Charles Kerivel kinniget war Facebook un dresadenn gant un destennig e yezh ar pennoù sardin. 36 tresadenn en holl, 6 bep sizhun e-pad 6 sizhunvezh. Berzh bras n'eus graet e zifi met talvoudus 'vit diskouez pegen bev eo c'hoazh ar mod da gomz e Douarnenez.

Dibab a ra bremañ Charles Kerivel lakaat an tresadennoù e gwerzh. An arc'hant dastumet, 20 Euro an tamm, a vo profet d'ur gevredigezh.

Ma fell deoc'h kaout un dresadenn orin neuze, ket ur gopienn, kit e darempred gant an treser Charles Kerivel. Peadra 'zo da c'hoarzhin, du goût tant que tant, 'giz ma vez laret e Douarnenez.