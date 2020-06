EN BRETON | Lagad ar web

Deuet eo an hañv Katell

Merzhet peus, kaer an oabl hiziv ha tomm 'vo 'hed ar sizhun-mañ.

Deus an Açores e pign an aerwask hag adalek warc'hoazh e vo uhel-mat an tamperadurioù. Us da dregont derez e pigno ar wrezmerker met sañset e tigreskint adalek fin ar sizhun.

Daoust da se n'eus ket anv deus toufor c'hoazh. Canicule ebet neuze ar sizhun-mañ sañset, setu kaozioù kadarnaet gant Météo Bretagne.

Ma n'anavezit ket al lec'hienn-se, kit 'ta da deurel ur sell. Bemdez 'vit ur video da gaout, savet evit ar vro hepken.

Ur gevredigezh eo da gentañ penn. O vodañ an dud dedennet gant liv an oabl ha gant an hin.

Un arload a zo ivez. Emgav gant Météo Bretagne.

Kaerat dizoloadennoù arzel a zo war ar rouedad 'vit an deizioù.

Nann, n'eo ket Kate Bush ha "Running Up That Hill" met ar strollad Astrakan Project ha mouezh Simone Alves.

Troet eo bet ar pozioù e brezhoneg gant Sten Charbonneau ha kalz a dud a zo bet pe a zo 'n em filmet da sevel ur c'hlip brav eston.

Kit 'ta da deurel ur sell war YouTube, sur e welfoc'h pennoù anavezet.