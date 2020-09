EN BRETON | Les bagadoù font leur rentrée

La plupart des sonneurs reprennent les répétitions cette semaine, après un arrêt de 6 mois pour certains, et un été tristig sans festival ni représentations. André Quéffelec, le président de Bodadeg ar Sonerion nous en parle en breton.

Distro-skol ar bagadoù 'zo er mare-mañ

An darn vrasañ anezho a grogo en-dro gant ar pleustradegoù ar sizhun-mañ. Goude bezañ chomet tost 6 miz hep bezañ sonet asambles, evit lod anezho, hag un hañvezh tristik, hep Gouelioù Etrekeltiek an Oriant, na Gouelioù Kerne da-skouer... hep an holl emgavioù int boaz da gaout pe'ra.

Mall zo war Andre Queffelec, prezidant Bodadeg ar Sonerion, lañsiñ ar bloavezh pleustriñ nevez-mañ. Met dav e vo doujañ ouzh ar reolennoù hag ouzh ur protokol strizh. Setu 'pezh n'eus kontet da Nolwenn Quioc.

Kroget eo ar marc'h-houarn challenge

Ur seurt kenstrivadeg, a bad ur miz, evit lakaat an dud da vont da labourat war varc'h-houarn. Aozet eo e meur a gêr er vro : Brest, Lannuon, Roazhon pe c'hoazh Kemper.

Gant ar gevredigezh Bapav, "Brest à pieds et à vélo" e vez graet war-dro an difi-mañ.

Nolwenn Quioc he deus kejet gant marc'h-houarnerien.

Ar c'heleier noz, en o fezh, a c'heller selaoù en-dro dre amañ dindan