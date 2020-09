EN BRETON | Une rentrée difficile pour Diwan, effectifs en baisse au lycée pour Div Yezh

Penaos eo tremenet an distro-skol ? Mat, a dra sur, evit ar vugale, hag evit an darn vrasañ eus o c'helennerien. Goude sizhunvezh kentañ ar bloavezh-skol e oa pedet rener Diwan Gregor Mazo, ha prezidant Div Yezh Rémi Toulhoat, da gaozeal e Diviz ar Yaou.

Un distro skol etre karrez ha ront

Ar bloaz-mañ e kresk, c'hoazh, an niver a vugale o deus lakaet o anv en hentennoù divyezhek er skolioù publik. Gortozet e veze 8200 skoliad en akademiezh, ha 43 00 den yaouank en eil derez (skolaj ha lise). Met diaes ar jeu, just a-walc'h, el lise, gant nebeutoc'h a re skolajidi abalamour da reform ar skolaj.

Evit ar rouedad Diwan avat eo start an traoù er c'hentañ derez. Komzet hon oa, er c'heleier, eus skol Kistreberzh ha n'he deus ket gellet digeriñ en dro ; ha daoust ma n'eo ket bet embannet c'hoazh ar sifroù ez ofisiel, ez eus nebeutoc’h a vugale er skolioù ar bloaz-mañ, eme Gregor Mazo, rener ar rouedad. Selaouit e zisplegadennoù e lodenn kentañ an diviz.

Penaos eo tremenet an distro-skol evit ar rouedadoù Diwan ha Divyezh ? Diviz ar Yaou, lodenn 1 Copier

Memestra ez eus keloù mat ivez evit Diwan : digoret ez eus bet un trede skol e Kemper, ha liseidi gentañ al lise nevez e Gwened o deus graet o distro-skol. Gant Gregor Mazo ha Remi Toulhoat hon eus lakaet ar gaoz, ivez, war ar fed e vank, c'hoazh, kelennerien evit leuniañ ar postoù a vez digoret en hentennoù divyezhek.

Ar skol e brezhoneg skoet gant ar c'horonavirus

Ar bloaz-mañ, evel-just, eo disheñvel-mik an distro skol eus hini 2019. E pep skol ez eus bet lakaet e plas ar protokol yec'hed kuit d'ar c'hleñved redek re e-touez ar vugale hag ar gelennerien. Dav eo bet ivez azasaat an traoù e kouskvaioù ar skolajoù hag al liseoù Diwan. Hag evel-just e ranko ar gevredigezh Div Yezh hag ar skolioù Diwan mont war-raok hep an arc'hant a oa sañset bezañ rastellet en darvoudoù, foarioù, ha gouelioù a oa raktreset e-pad an nevez-amzer.