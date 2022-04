EN CAMPAGNE(S) - Cinq ans après le plan social, les ouvriers et les anciens de GM&S restent mobilisés

En 2017, les 277 ouvriers du sous-traitant automobile GM&S, à La Souterraine, se battaient pour sauver leur usine et leurs emplois. Un quinquennat plus tard, ils tirent un bilan entre optimisme et amertume d'une mobilisation qui n'a pas encore touché à sa fin.

À chaque campagne présidentielle, son combat social. Lors de l'élection 2017, une usine creusoise fera la Une des journaux et forcera les candidats à parler d'industrie et en particulier d'industrie dans les territoires ruraux. Cette usine s'appelle GM&S.

Le sous-traitant automobile de La Souterraine a été placé en redressement judiciaire en décembre 2016. En mai de l'année suivante, pour attirer l'attention des médias, les ouvriers, qui tentent de sauver le site, annoncent avoir piégé l'usine avec des bonbonnes de gaz. Le pari fonctionne : tous les médias nationaux s'intéressent au combat des Creusois. En septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers valide la reprise de l'usine par le groupe GMD. GM&S devient LSI, pour La Souterraine Industry. Sur les 277 salariés, seuls 120 sont repris.

GM&S, cinq ans après le plan social Copier

Ceux qui sont restés

Depuis sa créations dans les années 1960 (le site s'appelle alors la SOCOMEC), le sous-traitant automobile a porté une douzaine de noms différents, au rythme des reprises et des rachats. À la fin des années 1980, la SOCOMEC compte près de 600 salariés, c'est le plus gros employeur privé du département. "J'ai connu l'époque d'une usine qui ne s'arrêtait jamais, se souvient Patrick Brun, outilleur, délégué syndical CGT et secrétaire du CSE, 33 ans d'ancienneté. Les presses tournaient jours et nuits, week-ends compris. Dans le vestiaire, nous étions toujours des dizaines à se changer. Après le rachat par GMD, il n'y avait pratiquement plus personne. Je me suis demandé... mais où sont-ils ? On était deux, en slip, à se regarder. Ça fait bizarre."

Patrick Brun, 33 ans au sein de l'usine © Radio France - Lisa Melia

Patrick Brun est l'un des salariés qui est resté. Ses fonctions syndicales ont empêché le repreneur de le licencier, comme il a pourtant essayé de le faire. Depuis, il se désole de voir l'usine péricliter. À la reprise, en 2017, les constructeurs PSA et Renault se sont engagés à fournir des commandes. "Elles n'ont pas été tenues", assène Patrick Brun. L'ambiance de travail n'est plus du tout la même, depuis que GM&S est devenue LSI. Patrick Brun ressent un vide : "je ne reconnaissais plus l'entreprise où j'avais travaillé tant d'années, c'était très difficile. À l'époque, mon collègue Yann était encore là. Ça a été encore une grande claque dans la gueule, lorsqu'il a eu son accident. Je crois que ça a fini de m'avoir, ça."

En juin 2020, Yann Augras, l'une des voix les plus médiatisées du combat des GM&S, meurt dans un accident de la route, alors qu'il rentrait chez lui après le travail. Son décès est un choc dont ses camarades ne sont toujours pas remis. Tous parlent "de la perte d'un frère". "Comme on dit, il faut se relever, poursuit Patrick Brun. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'espère avoir fait."

Les cinq années qui se sont écoulées ont été marquées par la poursuite du combat, "pour tous ceux qui ont été licenciés", assure Patrick Brun. L'un d'eux, c'est Jean-Marc Ducourtioux, plus de 31 années passées au sein de l'usine sostranienne. Il a reçu sa lettre de licenciement alors qu'il était représentant du personnel. Il a attaqué en justice et il a gagné. Il a donc décidé de réintégrer l'usine, deux ans après avoir été mis à la porte. "À Pôle emploi, on m'a dit : 'Jean-Marc, il faut tourner la page', raconte-t-il. Je leur ai répondu : c'est pas une page que je dois tourner, c'est un bouquin complet. J'ai passé toute ma vie ici, alors j'ai décidé de revenir dans le bouquin, j'ai pas voulu quitter l'histoire."

Jean-Marc Ducourtioux, 31 ans au sein de l'usine © Radio France - Lisa Melia

Entre temps, Jean-Marc Ducourtioux a pointé au chômage. Il a tenté d'autres voies. "À un moment, j'ai envisagé de partir dans le social." Il accompagne l'équipe qui a tourné le documentaire "On va tout péter", qui porte sur le combat des Creusois. De retour à l'usine, il ne cache pas son amertume de la voir tourner au ralenti. "Nous allons dans le mur et c'est prévu depuis la reprise, s'agace-t-il. C'est pour cela que nous avons attaqué le PSE [plan de sauvegarde de l'emploi, ndlr], dès le début. Le seul critère retenu pour les licenciements, c'était l'âge. Tous les jeunes ont été licenciés. Une usine sans jeunes n'a pas d'avenir. D'ailleurs, toutes les pièces sur lesquelles nous travaillons sont en fin de vie. Et nous ne voyons aucune autre commande arriver." Pour être serein, financièrement, LSI a besoin d'un chiffre d'affaire entre 17 et 21 millions d'euros. En ce moment, elle engrange plutôt autour de dix millions d'euros.

Ceux qui sont partis

Stéphane Ledormand ne transmettra pas son savoir-faire. C'est l'un de ses principaux regrets. "Quand la lettre de licenciement est arrivée, je n'étais pas surpris, se souvient l'ancien technicien outilleur en découpe et emboutissage. Ça fait quand même mal, quand on a passé 21 ans dans une usine." Stéphane Ledormand a commencé sa vie professionnelle comme pâtissier, avant de bifurquer vers l'industrie. Il se forme, pour intégrer l'usine. Lorsqu'il est licencié de GM&S, il recommence donc ce qu'il a déjà réussi plusieurs fois dans sa vie : il apprend un nouveau métier.

"Je suis devenu aide-soignant au CHU de Limoges. Je me suis inscrit au concours de Brive, de Guéret et de Limoges. J'ai réussi les trois. J'en suis fier. C'est pas mal, non, pour des fouteurs de bordel ?" Stéphane Ledormand a un sourire en coin, en évoquant la visite d'Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République en 2017, à Égletons, en Corrèze. Les GM&S ne sont pas loin, ils sont venus pour essayer de lui parler. Le président refusera de les rencontrer. Au cours de la visite, il lâche que "certains feraient mieux de venir ici pour trouver du boulot au lieu de foutre le bordel". "On l'a pris au mot, rétorque Stéphane Ledormand. Un collègue a postulé pour travailler aux fonderies d'Ussel. Ça lui faisait deux heures de route aller et retour."

Stéphane Ledormand, 21 ans au sein de l'usine © Radio France - Lisa Melia

Même s'il a quitté l'usine, Stéphane Ledormand n'a jamais raccroché la blouse. Début février, sur ses jours de congés, il a pris le train jusqu'à Lille pour assister à la diffusion du documentaire "On va tout péter", de Lech Kowalsky. Les GM&S auront inspiré plusieurs auteurs. Le réalisateur polonais qui les a filmés a mené son documentaire jusqu'au festival de Cannes. Une partie des ouvriers marcheront sur le tapis rouge, un souvenir inoubliable. "On était là, les copains, les péquenauds de la Creuse, lance Patrick Brun avec un grand sourire. On ne connaissait pas ça, nous. C'était incroyable". Il y a aussi la bande dessinée "Sortie d'usine", de Benjamin Carle et David Lopez. Il y a, enfin, le livre "Ceux qui trop supportent", d'Arno Bertina. Il a reçu le prix du "Meilleur ouvrage sur le monde du travail", en mars 2022. A l'occasion de la cérémonie, Stéphane Ledormand a encore porté sa blouse.

"On a touché les gens dans leur cœur, tout un chacun se reconnaît à travers nous, analyse l'ancien ouvrier. C'est ce qui fait notre succès, même si ça nous a dépassé, parce qu'on ne l'imaginait même pas une seconde. En même temps, on en est très fier parce qu'ils ont immortalisé cette lutte et ça prouve qu'on a donné l'envie de ne pas se laisser faire, de ne pas accepter les choses comme on leur présente."

Que ce qui est arrivé aux GM&S n'arrive pas à d'autres

Lui aussi était l'une des figures des salariés de GM&S : Vincent Labrousse a également perdu son emploi lors de la reprise de l'usine. Depuis, il s'est reconverti et travaille à Limoges. Comme Stéphane Ledormand, il reste engagé. Il a travaillé sur une proposition de loi "portant sur la responsabilité des donneurs d'ordre vis à vis des sous-traitants, des emplois et des territoires".

"A force de faire des réunions, de discuter avec notre avocat Jean-Louis Borie, on entend souvent 'il faudrait changer un mot dans la loi, si la loi permettait ça'... Quand on est impliqué, quand on vit des situations qui sont profondément injustes, quand vous avez passé 25 ans dans une boite, que vous y avez mis votre cœur et vos tripes, alors ça tourne. On passe quelques nuits blanches. Et puis on aboutit à se dire qu'on va prendre les choses en mains et qu'on va essayer. Ça ne coûte rien d'essayer."

Vincent Labrousse, 25 ans au sein de l'usine © Radio France - Lisa Melia

Avec d'autres, Vincent Labrousse s'attelle donc à ce projet : rédiger une proposition de loi qui permettra d'empêcher que ce qui est arrivé à GM&S ne se répète. Pour cela, explique-t-il, il faut que les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les entreprises qui passent des commandes aux sous-traitants, soient responsabilisées. Le texte propose donc des garde-fous et des sanctions quand un groupe change brutalement de stratégie et qu'il ne donne plus de travail à un sous-traitant, qui dépendait presque entièrement de lui.

"On est au milieu du gué", regrette Vincent Labrousse, car la proposition de loi n'a pas été débattue au Parlement. La majorité des textes sur lesquels votent les députés et les sénateurs sont des projets de loi : ils émanent directement de la majorité gouvernementale. Le fonctionnement législatif laisse très peu de place aux textes qui viennent de l'opposition et encore moins à ceux qui viennent de la société civile.

Pourtant, ce texte ne changera strictement rien pour les Creusois. C'est trop tard pour eux. Quand on le fait remarquer à Vincent Labrousse, il répond : "oui... et ?". C'est altruiste, lui répond-on, mais il balaye : "Je ne pense pas que beaucoup de salariés ont vécu ce qu'on a vécu. Malheureusement, depuis, il y en a eu davantage. On a pu faire cette proposition de loi, donc on le fait. Moi, ça fait partie des principes de mon engagement militant à la CGT. Allez sur les sites internet des syndicats, vous verrez qu'on fait des propositions. Nous ne sommes pas simplement des brûleurs de palette et des mangeurs de merguez."

Les anciens GM&S espèrent que la prochaine mandature leur sera plus favorable. Au mois de juin 2022, les élections législatives permettront de renouveler l'Assemblée nationale et les Sostraniens repartiront au combat pour contacter les élus et les convaincre de présenter leur texte dans l'hémicycle, pour qu'il soit voté. "Notre échec, c'est qu'on n'a pas réussi à sauver tous les emplois, conclut Vincent Labrousse. Notre victoire, c'est qu'il y a encore 120 salariés dans l'usine."