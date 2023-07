En canoë, la brigade de Sablé-sur-Sarthe fait de la prévention

En juillet et en août, une brigade de gendarmerie patrouille sur la Sarthe en canoé. Une initiative mise en place par la brigade de gendarmerie autonome de Sablé-sur-Sarthe grâce à un partenariat avec la base de loisir de l'espace Henry Royer qui met à disposition des canoés pour les gendarmes.

Objectif prévention

Le lieutenant Steven Kichinama dirige la brigade, il a eu l'idée de cette patrouille : "C'est tout simplement les petits problèmes qu'on a rencontrés l'an passé, comme les baignades, ou des jeunes qui sautent du pont, la consommation des produits stupéfiants ou la consommation excessive d'alcool en bord de Sarthe, suivie de plongeon dans l'eau et donc des potentielles noyades. Et donc, force est de constater que quand il y a la présence de la gendarmerie, rien ne se passe et donc la présence est un réel succès parce qu'on arrive à faire de la prévention rien qu'en étant visible". Une bonne patrouille est donc une patrouille où il ne se passe ... rien! C'est normal, c'est la présence des gendarmes qui permet aussi d'apaiser et d'éviter les drames. Autre avantage : "Ça permet aussi de voir la gendarmerie autrement, pas uniquement comme une gendarmerie répressive mais plutôt la gendarmerie qui prévient. Ce qui rend notre présence aussi importante sur l'eau que sur terre."

C'est aussi par soucis écologiques et d'exemplarité qu'il a choisi le kayak, un moyen de transport qui permet justement d'avoir un rapport apaisé avec les usagers de la Sarthe... "on effraye aussi moins les poissons pour les pêcheurs par exemple !"

La patrouille embarquée dans un kayak de l'espace Henri Royer © Radio France - Milena Aellig

Une proximité immédiate

Formé par un volontaire de la base de loisirs Henri Royer, les gendarmes enfilent leur gilet de sauvetage et un gilet floqué par-dessus. Et hop, Gendarme Camille et Gendarme Yanis embarquent à bord du canoé vert.

Ils abordent les pédalos, les pêcheurs, les paddleurs... Bref, tous les usagers de la Sarthe pour rappeler les règles : pas de baignade, dangereuse en raison de la profondeur très variable, pas d'alcool ou de stupéfiants, pas de sauts depuis les ponts... Une opération de prévention et de proximité, tout en sourires, qui étonne Nolan, en pédalo avec ses parents... Il sort de l'eau et ne savait pas que la baignade est prohibée, mais ce qui l'étonne le plus : "quand je vois les gendarmes, je vois des voitures, des motos, mais pas du canoé ! Maintenant, je sais que la baignade est interdite, et que les gendarmes, peuvent faire du kayak."

Pour le gendarme Yanis, c'est aussi le canoé qui permet d'avoir ses échanges aussi apaisés : "on est à leur hauteur, on les aborde directement. Et c'est un rapport différent de quand on part en intervention pour un prévenu ou pour une victime qui nous appelle. Ca nous permet aussi de toucher une autre population, qu'on voit moins au quotidien dans notre métier".

Une impression partagée par la gendarme Camille : "On a l'impression que les gens sont contents de nous voir, et ça fait du bien... et c'est vrai que le cadre est aussi très agréable !"

Les patrouilles ont lieu tout l'été, de façon totalement aléatoire.