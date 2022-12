En cas de neige ou verglas, les agents sont prêts à intervenir sur les routes en Limousin

Le plan de viabilité hivernale en Limousin est actif depuis le mois de novembre. En cas d'épisodes neigeux, de verglas ou toute autre intempérie qui gênerait la circulation sur les routes, des équipes sont mobilisées pour intervenir au plus vite pour dégager les voies en Haute-Vienne et en Corrèze, ce qui concerne près de 10.000 km de routes dans les deux départements.

En Haute-Vienne, ce sont près de 5.000 km de routes qui peuvent être concernés par les interventions des camions de déneigement. La DIR Centre-Ouest, le département et Limoges Métropole ont chacune un plan d'intervention pour dégager le plus rapidement les axes principaux, les voies d'accès aux services de secours, et les axes routiers des transports en commun. Selon les services du département de Haute-Vienne "l'ensemble du réseau peut être praticable 48 heures après l'arrêt d'une chute de neige".

En Corrèze, les 4.700 km de voies donnent du travail aux saleuses et déneigeuses. Dans certains coins, il se passe peu de jours sans une intervention. C'est le cas par exemple à Eygurande où Benoît Rufinoni travaille depuis 24 ans au déneigement des routes : "On peut avoir des épisodes neigeux comme il y a deux ans au mois de décembre, mais généralement c'est du 15 janvier au 15 mars". Des routes praticables malgré des conditions climatiques parfois rudes, c'est primordial explique le maire Didier Beaumont "D'abord c'est tout ce qui est transport scolaire, donc c'est surtout la semaine, le week-end ça pose moins de problèmes". Jean-Marie Taguet vice-président du département chargé des routes estime que les interventions concernent surtout le verglas "ça correspond aux trois quarts de nos sorties".

Sécurité avant tout

Après le drame du 9 décembre 2021 en Corrèze, où un agent d'intervention est décédé dans un accident avec une voiture, la DIR Centre-Ouest souhaite rappeler que la sécurité des hommes en train de saler, ou de déneiger est la priorité. "Sur toutes les saleuses, il y a un giratoire bleu, et il est interdit de doubler, il faut laisser le véhicule intervenir et rester derrière" rappelle Hervé Maillet directeur adjoint exploitation de la DIR Centre-Ouest.