En Catalogne, une française alcoolisée à contresens sur l'autoroute, avec un bébé dans sa voiture

La police catalane a arrêté le soir du jour de l'an une automobiliste française originaire du département du Gard. La conductrice de 35 ans roulait à contresens sur l'autoroute AP7, prés de la frontière française, en état d'ébriété et avec un bébé à l'arrière de son véhicule.

Pyrénées-Orientales, France

L'autoroute AP7 en Catalogne a du être fermée mercredi soir dans le sens France-Espagne, le temps d'arrêter une automobiliste française qui roulait à contresens, à une quarantaine de kilomètres de la frontière française. La conductrice âgée de 35 ans et originaire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze (Gard) a parcouru une trentaine de kilomètres à contresens sur l'un des axes routiers les plus fréquentés d'Europe. Elle était en état d'ébriété et à l'arrière de sa voiture se trouvait un bébé.

Autoroute coupée pour éviter tout danger

Alertés par de nombreux usagers de l'autoroute, les Mossos d'Esquadra (police régionale catalane) ont d'abord tenté d'approcher la voiture qui roulait entre Figueras et Gérone, mais la conductrice a refusé de s'arrêter. Le communiqué de la police catalane explique que la française manifestait des signes évidents d'ébriété. Devant le danger de la situation, les forces de l'ordre ont alors décidé de couper la circulation sur l'autoroute. La conductrice a été contrainte de quitter l'AP7 à hauteur de la commune de Bàscara, où elle a été arrêtée. La Française a refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie.

Le bébé remis à des proches

Les policiers ont découvert qu'un bébé se trouvait sur le siège arrière. L'enfant a été transféré dans un établissement médical pour des contrôles, avant d'être remis à des proches de la famille. La conductrice a été placée en détention et mise à la disposition du magistrat de permanence au tribunal de Figueras. Malgré le risque d'une circulation a contresens sur 30 kilomètres d'autoroute, aucun accident n'est à déplorer.