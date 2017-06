En Cerdagne et Capcir, le RACC fait la fierté de tout un peuple

L'équipe de rugby de Cerdagne et Capcir va disputer ce dimanche une demi-finale de championnat de France (à Frontignan contre Saint-Paul-Lès-Romans). Dans les hauts cantons, le parcours de ces petits jeunes fait la fierté de tous.

Un club qui fait la fierté de tout un pays. Le RACC n'est pas un club de village mais celui de tout un pays qui souffre économiquement et qui peut trouver dans ce parcours de l'équipe un peu de sourire grâce au rugby. Les joueurs sont sur leur petit nuage qu'ils vivent à Matemale, Font-Romeu, Osseja, Saillagouse,... on ne leur parle que de ça dans les rues. "Les gens sont contents et tout le monde nous en parle, raconte le joueur Edouard Cordier. Ils nous encouragent, ils nous en parlent, c'est vraiment la première fois que je vois ça ici". Même sentiment pour le trois-quart centre Jean-Rémy Sanchez : "dès qu'on se promène dans les rues, les gens nous parlent que de ça, au travail aussi. C'est sûr que l'émulation prend donc on espère qu'on va ramener quelque chose ici, maintenant c'est l'objectif."

Ah c'est sûr que tout le pays rêve désormais d'un planxot. Cette équipe fait la fierté de tous de par son parcours, sa façon de jouer et sa mentalité. Toute la saison, les victoires sont célébrées à l'Art'café, à Bourg-Madame. Le patron Bruno savoure : "pour la plateau, c'est super ce qu'ils font. Ce sont des petits jeunes super sympas en plus. Ils viennent d'un peu partout, d'ici, des villages ou du Staps de Font-Romeu. Je suis vraiment étonné des résultats qu'ils ont car ce sont des jeunes et ils battent tous les dimanches des équipes de papys, de mecs plus âgés qu'eux et ça c'est étonnant. C'est une bonne bande de jeunes qui jouent bien. j'espère qu'on pourra fêter ce titre ici mais si jamais ça devait s'arrêter dimanche, ce que je ne pense pas, on arrosera ça quand même."

Le club a failli tout arrêter en début d'année

Pour une fois ce dimanche, la désertification dans les Hauts-Cantons sera bénéfique. Deux bus partent de Mont-Louis et d'Osseja pour aller soutenir les petits à Frontignan, sans compter ceux qui vont y aller en voiture. Les drapeaux, les T-shirts, les klaxons et les maquillages sont de sortie. "Tout est prêt", annonce Franck qui va faire le déplacement. Pour Marc, ce qui se passe en ce moment est une grande fierté : "car je suis un ancien du club et ce qu'ils font est vraiment beau. C'est rare qu'un club d'ici arrive en demi-finale donc bien évidemment je serai là-bas pour les soutenir."

Derrière cette aventure, le président Christophe Saison espère surtout un effet décisif voire vital pour le rugby en Cerdagne et Capçir : "il faut trouver des joueurs, on a commencé la saison avec moins de trente joueurs, on se retrouve à vingt-cinq pour faire les phases finales. En janvier dernier, on a failli tout arrêter, on manquait d'effectif". Un beau planxot pourrait inciter certains à venir chausser les crampons et notamment les plus jeunes.

Un beau rayon de soleil sur le RACC après l'hiver © Radio France - Cyrille Manière

Car justement, à l'école de rugby qui compte près de 90 licenciés tout-de-même, les petits rugbymen sont les premiers supporters de leurs aînés. Etre rugbyman au RACC : "c'est être toujours avec ses potes, c'est comme une famille", expliquent Jonas et Erwan, cadet et junior au RACC. Pour Erwan, il y a une grande fierte : "oui, car la saison dernière on a fait un beau parcours en cadet donc ça fait plaisir que les seniors fassent pareil et puis en plus on s'entraîne avec eux, on va les voir jouer toute la saison, c'est beau ce qu'ils font". "Pour la Cerdagne, pour le club, il faut qu'ils aillent au bout", rajoute Jonas.

A l'école de rugby, on admire les seniors, Lucas Bachelier et Pierre Reynaud

Etre petit rugbyman en Cerdagne et Capcir, c'est quand même classe depuis quelques temps. Il y a le parcours des seniors d'une part mais aussi le parcours des garçons formés au club. Lucas Bachelier est l'idole de tous, le troisième ligne de l'USAP a été formé sur ses hautes pelouses et vient souvent rendre visite aux jeune. Un autre usapiste a fait ses armes au pays, c'est Pierre Reynaud. Il est aussi troisième ligne à l'USAP et a été sacré champion de France avec les espoirs. cette semaine il est allé voir son ancien club : "ça fait grandement plaisir de voir les copains avec qui je jouais quand j'étais petit, faire un beau parcours eux aussi. c'est beau ce qu'ils font et ça me fait plaisir de voir les entraîneurs qui sont toujours là, ce sont toujours les mêmes têtes même si certains ont pris quelques cheveux blancs mais ils ont toujours le sourire et c'est ça qui compte".

Ce dimanche, tout le monde va retenir son souffle pour espérer que l'aventure se prolonge une semaine et finisse surtout en apothéose. Franchement, un planxot ne dénaturerait pas les paysages idylliques de Cerdagne et de Capcir. Les bénévoles et les joueurs obtiendraient aussi une superbe récompense pour toutes les fois où ils doivent faire la route sous la neige, s'entraîner dans le froid, "sans compter les dimanches matins où il faut aller déneiger le terrain à 8 heures pour aller jouer l'après-midi", conclue Christophe Saison.

Les interviews