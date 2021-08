En Champagne-Ardenne, de plus en plus de femmes candidates pour devenir réservistes de la gendarmerie

Plus de 80 personnes suivent une formation jusqu'à ce dimanche 20 août au camp de Suippes, dans la Marne, pour devenir réservistes de la gendarmerie de Champagne-Ardenne. Cette année confirme encore une tendance : il y a de plus en plus de femmes.