En Charente-Maritime, des stages de conduite pour motards, encadrés par des policiers et des gendarmes

Charente-Maritime, France

On appelle ça : "reprise de guidon." Il s'agit de stages de sécurité routière à destination des motards . La préfecture de Charente-Maritime en organise 4 ou 5 par an. Ce sont des stages d'une journée, encadrés par des policiers et des gendarmes, pour revoir les fondamentaux de la conduite à moto.

Ce jour-là, les 25 stagiaires se retrouvent à Rochefort, encadrés par deux motards de la police nationale et un motard gendarme, venus de La Rochelle. Ils sont accueillis par Christian Picaud, chargé de mission à la coordination départementale de la sécurité routière auprès de la préfecture de Charente-Maritime. Il est accompagné de Jean-Luc Pinsat, le monsieur moto du département, chargé de mission deux roues, et gendarmes à Marennes. Des professionnels qui sont là pour rappeler les règles de bases quand on roule à deux roues.

25 motars suivent le stage "reprise de guidon" © Radio France - Catherine Berchadsky

Tourner la tête sinon la moto ne peut pas tourner

La journée débute par des exercices de plateau, un peu comme ceux que l'on enchaîne pour le permis moto. Les policiers et gendarmes ont mis en place des slaloms, et font passer les candidats les uns après les autres, pour corriger leurs défauts. "Si vous ne tournez pas la tête, la moto ne peut pas tourner, ce n'est pas possible" répète inlassablement l'adjudant Sébastien Le Roy de la brigade motorisée de la gendarmerie de La Rochelle. Certains ont plus de difficultés que d'autres, souvent en raison de leur machine, dont l'angle de braquage est un peu court.

Connaître les 5 numéros d'appel d'urgence

La journée se poursuit avec la visite d'un pompier de Rochefort. Le sergent chef Nicolas Tunnel, formateur secouristes, explique aux motards les règles à respecter en cas d'accident. Un piqûre de rappel pour se souvenir qu'on ne doit jamais retirer le casque d'un motard ou encore qu'il faut couper le contact d'une moto accidentée, savoir ou se positionner par rapport au lieu de l' accident ou encore et connaître les numéros d'urgence, le 15 ( le SAMU), le 17 (La police) , le 18 (les pompiers) , le 112 ( pour les européens) et le 114 (pour les malentendants). Au programme également : une démonstration d'airbag pour moto.

Démonstration de l'airbag © Radio France - Catherine Berchadsky

L' après-midi, les stagiaires prennent la route, escortés par les forces de l'ordre. L'objectif est de corriger leur trajectoire et de leur rappeler comment on aborde un virage. Avant de s'élancer, ils ont eu droit à des conseils techniques très précis. C'est Jean-Luc Pinsat, qui à l'aide d'un petit tableau leur rappelle les principes avant d'entrer dans une courbe, et la fameuse "zone d'approche". Les stagiaires partiront ensuite par petit groupe , et seront observés par les 4 motards des forces de l'ordre.

Jean-Luc Pinsat Monsieur Moto en Charente-Maritime © Radio France - Catherine Berchadsky

Prochain stage le 12 mai

La journée est longue et riche, mais au final tous les stagiaires sont unanimes pour reconnaître que ce n'était pas inutile, qu'ils aient leur permis depuis peu ou depuis des années. Un prochain stage " reprise de guidon"est organisé le 12 mai prochain à Cozes . Il reste des places pour s'inscrire il faut se rendre sur le site : ddtm-securite-routiere@charente-maritime.gouv.fr