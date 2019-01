En Charente-Maritime, l'écriture braille se perd au profit des nouvelles technologies

Charente-Maritime, France

Depuis 2001 , chaque 4 janvier on célèbre la journée mondiale du braille , en souvenir de Louis Braille, qui en 1827 donna naissance à l'écriture à points tactiles, un alphabet dédié aux personnes mal voyantes. Aujourd'hui, avec les dernières avancées technologiques qui donnent la parole aux objets, le braille est en perte de vitesse, notamment auprès des adultes.

L'enseignement du braille est l'une des vocations premières de l'association Valentin Haüy. A La Rochelle Monique Hillairet y anime un atelier trois matinées par semaine. Cette année, ils sont six élèves inscrits, tous adultes, car les plus jeunes apprennent en principe le braille dans des écoles spécialisées." Plus on est jeune et plus c'est facile" témoigne Monique qui a perdu l'usage de la vue à l'âge de 15 ans et qui n'a pas eu d'autre choix que d'apprendre l'écriture braille à l' école.

Tablette d'écriture braille © Radio France - Catherine Berchadsky

Les 6 points magiques

Installée devant sa tablette d'écriture pour le braille, Monique pique avec son poinçon une feuille de papier blanc, calée dans une tablette , munie d'une réglette. "La difficulté du braille c'est qu'il faut écrire de droite à gauche" explique Monique, tout en poinçonnant sa feuille en guise de démonstration. L'alphabet braille est composé de 6 points, dont les multiples combinaisons forment des lettres, des chiffres, et la ponctuation. Il suffit ensuite de retourner la page pour voir apparaître en relief les petits trous réalisés au poinçon. Un élève assidu qui prendra deux cours par semaine, mettra 4 à 5 mois pour apprendre le braille assure la professeure, qui reconnaît toutefois que c'est une ré-éducation : "il _faut lire avec ses doigts, on ne lit plus avec ses yeux, et il faut déjà l'accepte_r".

Des objets qui parlent

Montre qui parle © Radio France - Catherine Berchadsky

L'apprentissage du braille décourage souvent les personnes plus âgées, il faut savoir qu'en Charente-Maritime, à peine un quart des 500 bénéficiaires de l' association Valentin Haüy ne pratiquent pas le braille. Un phénomène que l'on doit en partie aux nouvelles technologies qui donnent de la voix aujourd'hui à de nombreux objets. On pense évidemment aux smartphones ou aux ordinateurs qui permettent d'écrire sans voir, on peut aussi citer les montres ou réveils qui parlent, ou encore les balances de cuisine, sans oublier les bibliothèques sonores ou les films en audio-description, autant de raisons de ne pas apprendre le braille.

Monique Hillairet donne des cours de braille à La Rochelle le matin tous les mardis, les mercredis et les vendredis.