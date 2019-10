En Charente-Maritime, la crémation victime de son succès

Saintes, France

Au crématorium de Saintes, propriété de la communauté d'agglomération, le planning est régulièrement plein. Un seul four, inauguré en 2001. Et trop de contraintes sur le terrain concerné pour songer à un agrandissement. Résultat : 70 à 80% des crémations dépassent le délai légal de six jours pour organiser des obsèques, et nécessitent donc une dérogation auprès de la préfecture. Sans oublier une souffrance pour les familles, comme le souligne Luc Marin, entrepreneur privé de pompes funèbres : "C'est déjà une période compliquée quand on perd un proche, mais quand les délais sont énormes, cela ajoute du malheur à la tristesse. C'est encore pire. Et puis c'est plus cher pour les familles !"

Luc Marin s'est justement allié à un groupe important, Funécap, pour porter un projet de nouveau crématorium à Saint-Jean-d'Angély. Les premiers terrassements ont débuté la semaine dernière sur une parcelle du faubourg Saint-Eutrope, au sud-ouest de la commune, pour une livraison prévue en juin prochain. Ses actionnaires espèrent toucher des familles de Cognac et Rochefort, où il n'y a pas de crématorium. Un équipement privé est aussi en préparation à Saint-Georges-de-Didonne près de Royan, attendu d'ici un an. Le permis de construire vient d'être déposé, et une enquête publique va débuter.

Saintes engorgée, mais bientôt soulagée

De quoi largement soulager Saintes qui devrait finir l'année avec un record de 1.400 crémations. Loin des 420 crémations connues lors du lancement en 2001. C'est presque autant qu'à La Rochelle, qui dispose de deux fours pour 1.500 incinérations annuelles. La Rochelle où les retards restent rares selon Patrick Lerognon le directeur du crématorium, géré par une SPL (société de droit privé aux capitaux publics) : "Cela peut arriver parce qu'un four est en maintenance. Et comme notre activité est heureusement non prévisible, et très aléatoire, on peut avoir un pic d'activité conjugué avec une maintenance, et les délais peuvent être un peu plus longs."

A La Rochelle aussi, des travaux sont lancés, pour reconstruire entièrement le crématorium de Mireuil. Deux nouveaux fours seront installés avec au passage une filtration renforcée des fumées. Aucune limitation de l'activité n'est à craindre durant le chantier. Et c'est tant mieux. La crémation progresse régulièrement en Charente-Maritime, où elle représente désormais 37% des obsèques. A La Rochelle, on est déjà passé à 55%, mais le chiffre reste stable depuis plusieurs années.