Internet - En Charente-Maritime, la crise sanitaire retarde l'arrivée de la fibre

À cause de la crise sanitaire,l'internet à haut débit va parfois se faire attendre en Charente-Maritime. Dans les cantons de Royan et Jonzac, le déploiement de la fibre est retardé de plusieurs mois. Les travaux ont été rallongés, notamment à cause des fermetures d'usines