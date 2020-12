La Nouvelle Eco : LunelVintage recycle vos vieilles lunettes en Charente-Maritime

Et si vous faisiez recycler vos vieilles montures en lunettes de soleil vintage ? C'est le pari de LunelVintage, une boutique en ligne lancée il y a deux ans par Pauline Fur. Cette jeune chimiste de profession installée à Saintes compte désormais une quinzaine de magasins partenaires en France. Une nouvelle boutique vient juste de se créer ce week-end à Saintes, rue Victor Hugo.

Des lunettes écologiques et plus robustes

Selon Pauline Fur, acheter LunelVintage, c'est d'abord une démarche écologique. Vous évitez la destruction de montures qui pourraient encore servir. Il y aussi un aspect pratique : ces lunettes recyclées sont souvent plus solides que les montures toutes neuves. _"Elles ont survécu pour certaines pendant trente, quarante ans, voire plu_s", explique Pauline. Cette résistance des vielles lunettes s'explique par l'épaisseur de l'acétate, une sorte de plastique qui compose leurs montures. " Les charnières et les vis sont aussi plus robustes", précise-t-elle.

LunelVintage recycle les vielles montures pour en faire des lunettes de soleil vintage - Pauline Fur

Un travail technique

Les montures ne sont pas toujours en bon état. Le procédé de recyclage peut se révéler complexe. Pauline peut se reposer sur ses études de chimie. Elle plonge les montures dans un bain d'ultrason. Il faut aussi poncer et polir les branches.

Pour ce qui est des verres, c'est un opticien charentais-maritime qui s'en occupe pour s'assurer du respect des normes légales. A terme, Pauline Fur aimerait développer sa propre marque de lunettes vintage. En attendant, si vous avez des paires qui traînent, vous pouvez la contacter sur son site internet LunelVintage ou sur sa page facebook.