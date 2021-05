En Charente, un appel à l'aide pour héberger de jeunes migrants déboutés de l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Six jeunes gens qui ces derniers mois n'ont pas été considérés comme mineurs par le Département, et qui ne peuvent donc pas bénéficier de sa protection au nom de l'ASE. Et ils n'ont pas non plus trouvé refuge dans une famille, ou au 115, qui gère l'urgence sociale.

Une association, l'AADMIE RESF, organise déjà le suivi et l'hébergement de plus de 60 jeunes dans la même situation. A peine un tiers des déboutés de l'ASE en Charente, précise l'association. Son appel vise à trouver de nouvelles familles d'accueil, notamment pour des hébergements ponctuels le weekend.

On peut contacter l’AADMIE au 07 51 20 93 05 ou par courriel : hebergement@aadmie.org