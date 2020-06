En Chartreuse, des gîtes loués gratuitement au personnel hospitalier

C'est sa façon à lui de leur dire merci en pleine crise sanitaire. Christophe Dumont-Girard, gestionnaire de résidences secondaires à Saint-Pierre-de-Chartreuse en Isère, a proposé aux propriétaires de louer gratuitement leur logement au personnel de l'hôpital de Chambéry et du CHU de Grenoble. Environ 80% des propriétaires ont accepté, ce qui a permis à Christophe d'envoyer sa proposition à la direction des hôpitaux. C'était ensuite à eux de relayer la demande.

Deux types de séjour

Au programme, un séjour de deux jours le week-end ou quatre jours maximum en semaine. La location est gratuite, il faut juste donner 30 euros pour compenser les frais de nettoyage et d'électricité. Christophe Dumont-Girard avoue "avoir été très ému d'entendre que le personnel des CHU avait été touché dans leur vie privée. Certains ont été dans des logements en dehors de chez eux ou confinés chez eux. Cela m'a touché et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour leur permettre de venir se reposer ici, en Chartreuse."

La vue depuis l'un des gites, à Saint-Pierre-de-Chartreuse © Radio France - Luc Chemla

150 demandes en une journée

Une proposition qui a très vite eu du succès, 150 demandes en une seule journée. Mais il y a forcément des déçus car il n'y a qu'une vingtaine d'appartements, donc pas de place pour tout le monde. Juliette fait partie des chanceux. Cette infirmière au CHU de Grenoble est venue avec sa fille de 3 ans et son mari.

On profite car la crise a impacté notre vie familiale. Les conjoints ont souffert" - Juliette, infirmière au CHU de Grenoble

Détendue, la jeune femme revient d'une balade dans la nature et veut "profiter et décompresser car ça a été une période très éprouvante, surtout au début quand on ne savait pas comment appréhender la situation." La jeune femme veut surtout profiter d'un moment en famille car "la crise a impacté la vie personnelle et familiale. Lorsque l'on rentre stressée, tout le monde le ressent. Les conjoints ont beaucoup souffert. Cette initiative fait chaud au cœur et cela permet de continuer."

Et la solidarité s'organise dans tout la commune. A leur arrivée, les familles trouvent un panier pour le petit-déjeuner, offert par une supérette de la commune.