En cinq ans, 80.000 habitants de plus en Bretagne

C'est le moment préféré des amoureux de statistiques : la publication des chiffres de l'Insee sur la population. La Bretagne a gagné des habitants entre 2012 et 2017, et progresse plus vite que la moyenne nationale. De plus en plus d'habitants s'installent en périphérie des villes.

Région Bretagne, France

De plus en plus d'habitants en Bretagne ! C'est ce que révèle un rapport de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), paru lundi 30 décembre 2019. Entre 2012 et 2017, la région a gagné 80.000 habitants - ce qui porte la population bretonne à 3.318.904 habitants, au 1er janvier 2017. Un rythme soutenu, plus rapide que la moyenne nationale (+0,5% pour la Bretagne, +0,4% pour l'ensemble de la France).

Il faut noter que la population est en hausse dans les quatre départements, avec différentes intensités : Ille-et-Vilaine +1%, Morbihan +0,5%, Finistère +0,2%, Côtes-d'Armor +0,1%.

Pour les préfectures : Rennes a gagné 0,7% par an. Vannes 0,3%. Brest 0,1%. Seule Saint-Brieuc perd des habitants, avec -0,7% par an.

La périphérie des villes attire

Ce que l'Insee appelle la "zone périurbaine", c'est à dire la périphérie, la banlieue plus ou moins éloignée des villes, séduit de plus en plus de monde. C'est par exemple flagrant autour de Rennes : +3% en moyenne par an à Saint-Jacques-de-la-Lande, +2,7% à Betton. Bruz, Cesson-Sévigné et Pacé ont une progression entre 1,6 et 1,8% par an.