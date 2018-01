Limoges, France

Le gouvernement a lancé ce jeudi les Etats Généraux de la bioéthique, pour nourrir sa réflexion sur une nouvelle loi qui doit être présentée à l'automne au Parlement. Parmi les sujets débattus, la question de la fin de vie, pour laquelle se mobilise Jean-Luc Roméro. A la veille d'une conférence prévue samedi à Limoges, le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité était notre invité sur France Bleu Limousin.

Est-ce que les législations successives pour la fin de vie sont satisfaisantes aujourd’hui ?

Evidemment elles ne me satisfont pas. Vous imaginez, en 12 ans il y a eu trois lois. Ça prouve que ça ne fonctionne pas. Les français se sont encore exprimés récemment dans un sondage pour La Croix, qui ne peut pas être soupçonné d’être favorable à une autre loi. Ce sondage publié au début du mois nous dit que seulement 11% des français sont satisfaits des lois actuelles sur la fin de vie. Donc neuf français sur dix demandent une autre législation qui place enfin au centre des décisions celui qui meurt, celui qui est en fin de vie, alors qu’aujourd’hui ce sont surtout ceux qui sont autour du lit qui décident pour vous.

Vous plaidez pour une loi claire sur l’euthanasie ?

Oui, parce qu’aujourd’hui on a une loi qui permet de vous endormir, on arrête de vous alimenter et de vous hydrater et vous pouvez mettre plusieurs semaines à mourir. C’est plus humain de vous permettre de partir en quelques minutes entouré des vôtres. On veut deux choses. A la fois une loi qui permette l’accès universel aux soins palliatifs parce qu’aujourd’hui, à peine 20%des gens qui en ont besoin en bénéficient. De l’autre côté, parce qu’on sait que dans certaines situations les soins palliatifs ne sont pas suffisants ou les gens ne souhaitent pas y aller – c’est aussi leur droit – il faut légaliser l’euthanasie et du suicide assisté.

Vous estimez qu’il y a une sorte d’hypocrisie entourant la fin de vie en France ?

Il y a une vraie hypocrisie. D’ailleurs M. Léonetti, qui a été le « Monsieur fin de vie » des gouvernements de droite et de gauche, disait récemment dans un journal que la sédation terminale est à la limite de l’euthanasie. Pourquoi jouer sur les mots et laisser dans notre pays des gens mourir dans des souffrances incroyables ?Un phénomène incroyable se développe avec des personnes qui partent à l’étranger pour mourir. Une fois de plus, ce sont ceux qui ont les moyens et qui peuvent encore le faire qui le font. Les autres n'ont qu’à se débrouiller, à se suicider d’une manière violente, comme on le voit souvent. La France a un des plus forts taux de suicide des pays de l’OCDE, avec des personnes très âgées et des grands malades. Tout le monde se fout que des gens soient obligés de se jeter par la fenêtre, de se tirer une balle ou se pendre, parce qu’ils n’en peuvent plus de leurs souffrances.

Les détracteurs d’une loi sur l’euthanasie disent que ce serait la porte ouverte à pas mal de dérives. Ce n’est pas votre sentiment ?

Pas du tout, parce que je suis pour protéger le plus faible, ça pose des principes. Je voudrais renvoyer chacun à l’étude dont on ne parle pas, réalisée par l’INED, l’institut national démographique. Il dit qu’en France, il y a 0,8% d’euthanasie, alors que c’est illégal. Quand on regarde de près, ça correspond à 4.500 personnes, mais seulement 0,2% des gens l’ont demandé. Tous les ans, il y a donc 1.200 personnes qui sont aidées à leur demande et il y a 3.400 personnes qui reçoivent un produit létal, sans avoir rien demandé. Vous vous rendez compte dans notre pays, avec les trois lois Léonetti on est en pleine dérive. C’est donc hypocrite de nous dire qu’avec une loi qui codifierait les choses, qui expliquerait dans quelles conditions, il y aurait des dérives. Si l’on prend l’exemple du Bénélux, qui ont légalisé depuis très longtemps l’euthanasie et le suicide assisté, il n’y a aucune dérive ni aucun parti politique ou habitant de ces pays-là qui veut revenir sur leurs lois.

Dans le corps médical, quel est l'écho de votre position ?

L'ordre des médecins est contre, mais vous savez il était contre l'IVG, contre la sécurité sociale, contre la morphine, contre tout. Mais d'après un récent sondage de l'IFOP, 60% des médecins sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Ce ne sont pas ces médecins médiatiques qu'on voit toujours, qui n'exercent plus depuis longtemps, mais ceux qui sont sur le terrain, qui s'occupent des personnes en fin de vie. Ils savent très bien qu'à un moment, il y a des souffrances physiques et psychiques qu'on ne peut pas soulager.

