Plus de 700 propriétaires-bailleurs étaient réunis en congrès à Dijon ce vendredi 28 septembre. S’ils sont d’accord pour réaliser des travaux d’isolation thermique, ils réclament des aides et refusent le projet d’un malus pour les logements énergivores.

Dijon, France

Imaginé par l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, un système de bonus-malus pourrait être mis en place sur la taxe foncière ou au moment de la vente d'un logement. Il aurait pour objectif d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux d'isolation thermique, afin de réduire la consommation d’énergie, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Jean Perrin, président de L’UNPI, l’Union nationale des propriétaires immobiliers qui a tenu ce vendredi au palais des congrès de Dijon son congrès annuel, s'oppose à une nouvelle taxation contre-productive. « Si on a besoin de punir les gens pour qu’ils fassent quelque chose, c’est que ce n’est pas bien facile à faire et qu’on n’a pas tellement envie de le faire. Et puis le malus, c’est aussi grever sur la propriété de nouveaux impôts, c’est sûr que ça ne va pas encourager l’investissement immobilier ».

"Des travaux sans aides, ça n'est pas rentable"

Les propriétaires seraient-il réticents à réaliser des travaux d’isolation thermique ? Non, selon Jean Perrin, à condition qu’ils y soient incités par des aides. Si un propriétaire veut faire des travaux de rénovation thermique sans aide, ça n’est pas rentable, affirme-t-il. Encore faut-il que ces aides ne soient pas assujetties à un plafond de ressources, le public concerné n’ayant souvent pas les moyens de financer le complément.

La crainte d'un emballement de la taxe foncière

La taxe foncière est par ailleurs un réel souci d’inquiétude pour les propriétaires. « Les taxes foncières évoluent beaucoup plus vite que le coût de la vie. On sait aussi que les collectivités ont des contraintes, des charges. Comme elles n’auront plus la taxe d’habitation, mais une compensation par l’État dont on sait qu’elle ne sera pas revalorisée, elles devront se tourner vers d’autres impôts. Il n’y en a qu’un possible, c’est la taxe foncière ». Jean Perrin redoute donc un emballement de cette taxe.

Une motion devait être votée en fin de congrès. Les propriétaires y ont formulé leurs doléances, relayées auprès du gouvernement et des élus.