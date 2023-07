En Corrèze, des agriculteurs appâtent les vacanciers avec leurs produits du terroir au bord de l'A20

Sur cette air sans pause casse-croute en temps normal, l'odeur de nourriture allèche les vacanciers venus se dégourdir les jambes comme Armand. "Ça permet de découvrir des produits du coin qu'on ne connaît pas forcément!", sourit le sexagénaire qui lorgne sur les pièces de viande. Alors que les vacanciers défilent sur l'autoroute dans ce chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, une quinzaine d'agriculteurs corréziens ont saisi le moment pour planter des stands de dégustation gratuits sur l'aire de Puy-de-Grâce en Corrèze.

Parmi les produits du terroir, jus de pomme, fromage, tomates, concombres ou encore la race bovine star de la région : la limousine. Tiago, parisien, y goûte pour la première fois. "C'est trop bon vraiment. " A 11 ans, il reconnait déjà la saveur du local. "C'est sûr que si ça doit faire un voyage de 10 000 kilomètres, ça n'a plus le même goût. Là c'est tout frais et ça se sent que ça vient d'ici."

Faire découvrir les produits et donner de la visibilité au métier

Derrière les grillades, Christophe Dos Santos, éleveur et pommiculteur corrézien chérit ce moment de partage. "On est là pour faire plaisir et faire connaître nos produits ! C'est la bonne humeur, les vacances...Ça fait du bien de passer du temps entre nous aussi." Une dégustation gratuite pour tous, afin d'inciter les consommateurs à s'intéresser aux conditions de production des agriculteurs limousins. "Les gens viennent aussi poser des questions sur la race, les conditions d'élevage, les coûts..." soutient Laurent Boisset éleveur à Masset dans le nord du département.

Au buffet, les vacanciers curieux et alléchés ont pu échanger avec les agriculteurs sur la provenance des produits. © Radio France - Salomé Pineda

Autour de cet évènement, un enjeu de taille. Laurent est aussi présent pour sensibiliser le public à la réalité de leur métier. "Aujourd'hui on enregistre des chiffres négatifs. Nous ne sommes plus autonomes en consommation de viande bovine sur le territoire. Nous allons arriver à 1 million de vaches perdues. Il faut qu'on s'ouvre au public, c'est vital."

Une affaire rondement menée. Pour cette cinquième édition, les cagettes de pommes, de tomates, le fromage et les 60 kilos de viandes ont quasiment tous été dévorés.