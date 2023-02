En Corrèze, des bricoleurs qui ont du cœur

Claude Audouard avait envie de faire quelque chose pour les autres et ce que cet entrepreneur installé à Saint-Jal sait faire le mieux ce sont les travaux, techniques et chers. Alors, il y a quelques mois il a décidé de lancer les Bricoleurs du Cœur pour aider les Corréziens qui n'ont pas les moyens financiers de faire des travaux chez eux.

Isolation, électricité, plomberie, etc... Les Bricoleurs du Cœur proposent leur aide uniquement pour des travaux d'urgence et de grande nécessité. Ils viennent d'entamer leur tout premier chantier à Favars pour créer une chambre dans les combles pour Anne. Cette maman dort depuis 7 ans dans son canapé pour laisser les chambres à ses enfants : "C'est miraculeux, des gens qui viennent gratuitement, sans rien demander, ça fait du bien. Merci à eux, parce que sinon la chambre n'aurait pas avancé aussi vite".

A Favars, l'isolation des combles est presque terminée, les cloisons sont déjà prêtes à poser. Le chantier correspond exactement à la philosophie des Bricoleurs du Cœur précise Claude Audouard : "On ne fait pas de la rénovation pour embellir, on aide surtout les gens dans le besoin et sur des demandes urgentes."

Appel à la solidarité

Anne a postulé sur la page Facebook de l'association. C'est un tirage au sort qui définit quel chantier est pris en charge. Aucune participation financière n'est demandée par l'association, qui lance un appel pour trouver des matériaux. "Il faut faire marcher nos connaissances et les demandes auprès des fournisseurs pour acquérir du matériel. Soit sous forme de dons, des fins de chantier, de l'occasion. J'ai aussi créé une cagnotte par chantier pour avoir un petit budget", rajoute Claude Audouard.

"Je voulais réveiller les consciences" - Claude Audouard

L'entrepreneur au grand cœur surpris du succès immédiat des Bricoleurs du Cœur auprès des autres entrepreneurs. Il a déjà réussi à en fédérer 16 autour de lui, tous corps de métiers confondus, "je voulais réveiller les consciences, donc je suis assez content parce qu'il y a de la réponse derrière avec des bénévoles qui ne connaissent pas du tout le bricolage et des entrepreneurs, comme des paysagistes, des électriciens, plaquistes.... Aujourd'hui on a un don de vélux posé gratuitement par une entreprise. L'idée germe et grandit de plus en plus", se réjouit Claude Audouard.

Déjà des demandes viennent d'autres départements, "j'ai délégué un responsable côté Béarn, on m'a demandé jusqu'à Paris. Mais ce qu'on veut c'est d'abord fixer le projet en Corrèze pour l'étendre ensuite au maximum".