En Corrèze, les assistants familiaux manquent de bras

Dans cette impasse de la commune de Chabrignac, cette maison en pierre a vu passer une vingtaine d'enfants depuis cinq ans. Ancien artisan, Sébastien a décidé de suivre son épouse, Valérie, dans son rêve : devenir assistant familial. " Au début je n'étais pas forcément partant, mais par la force des choses je me suis retrouvé à m'occuper des enfants que Valérie accueillait chez nous." À droite du jardin, agrémenté d'un toboggan et de jouets, le couple a aménagé un grenier pour être prêt en toutes circonstances. "On a 40m² de stockage", présente Sébastien au milieu de caissons empilés, et rangés selon les tailles et les genres. "On a tout. Des habits de 0 à 18 ans, des jouets, des poussettes..."

Depuis cinq ans, Sébastien Roque a accueilli une vingtaine d'enfants sous son toît avec son épouse. © Radio France - Salomé Pineda

Un métier à plein-temps

Ces fournitures, le couple a pu les acheter grâce aux indemnités fournies par le Département de la Corrèze. "Un assistant familial reçoit trois types de rémunérations : un salaire (variable selon le nombre d'enfants accueillis), des indemnités pour les charges comme l'électricité, l'eau et le chauffage, et des allocations pour les anniversaires, l'argent de poche...", note Laurent Baas, chef de service de l'aide sociale à l'enfance. Un métier à plein temps, avec des congés, et comme toute profession, une retraite.

C'est aujourd'hui, de ces départs que souffre le département. "En 1982, quand le département a récupéré la responsabilité de protection de l'enfance, nous avons privilégié l'accueil en famille, aux foyers pour mineurs, car nous estimions qu'ils représentaient une prise en charge plus personnalisée, et plus confortable pour le développement de l'enfant."

Un manque d'effectif

Mais pyramide des âges oblige, un tiers des effectifs tire sa révérence depuis 2021. Un phénomène dont pâtissent familles et enfants " Beaucoup d'assistants vont donc être amenés à accueillir un ou deux enfants de plus que convenu", s'inquiète Laurent Baas. "Aussi, nous n'avons plus de choix géographique, ce qui implique des changements de projets pour les enfants, qu'on va devoir réorienter à l'autre bout du département alors qu'ils sont déjà inscrits et intégrés dans une école." Pour assurer le meilleur accueil possible, le département estime les besoins à au moins 30 assistants supplémentaires.

"Assistant familial ça c'est bien plus qu'un contrat de travail, c'est aussi un contrat affectif." © Radio France - Salomé Pineda

Et une meilleure coordination

Bien qu'assistant d'accueil ne soit pas encore identifié comme un métier à part entière, en Corrèze la rémunération des familles reste supérieure à la moyenne nationale. "Cinq de nos neuf chambres sont occupées en ce moment", précise Sébastien. "Avec trois enfants sous ma responsabilité, je gagne aujourd'hui 2.400 euros nets par mois." Une somme que le Corrézien juge confortable, mais que ne résout pas tout. " Le vrai problème ici pour nous c'est le désert médical."

A ses côtés, conscient du sujet Laurent Baas acquiesce." Certains enfants ont besoin d'un suivi psychologique de manière rapide dès la prise en charge, et nous avons du mal à mettre cela en route faute de professionnels. Nous manquons cruellement de lits de psychiatries notamment." L'aide sociale à l'enfance travaille sur l'amélioration de la coordination entre les instances familiales et le corps médical. "C'est tout un réseau à mettre en place, car nous ne pouvons pas tout faire tous seuls." Laurent Baas le rappelle, une prise en charge efficace c'est avant tout, la possibilité pour ces enfants de rentrer chez eux, dans les meilleurs délais.

Une maison d'assistants familiaux et une formation

Ils sont actuellement 159 à prendre en charge 354 enfants placés en Corrèze. Pour en attirer de nouveaux, il faut revaloriser le métier résume Sandrine Maurin, vice-présidente au Conseil Départemental en charge des solidarités. Plusieurs mesures viennent d'être inscrites dans le nouveau schéma départemental en faveur de l'enfance 2022 - 2028 et adopté début juillet. "C'est un métier difficile. On a des personnes qui sont candidates, qui seraient prêtes à accueillir des jeunes en difficulté mais ce qui leur fait peur c'est que les jeunes vous les avez tout le temps."

Il est notamment question d'une maison d'assistants familiaux "pour permettre aux familles d'accueil de prendre un petit moment de répit, mettre plusieurs assistants familiaux dans la même maison ce qui permettrait aussi d'avoir des fratries avec 5 ou 6 enfants car aucun assistant familiaux ne peut en accueillir autant tout seul."

Autre piste de réflexion, la formation. Sur le principe de l'académie des métiers de l'autonomie, pour promouvoir le métier d'aide à domicile, lancé au printemps 2021, le Département souhaiterait "s'appuyer sur des gens déjà expérimentés, qui pourront s'associer aux travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance et venir en soutien aux nouveaux assistants familiaux."