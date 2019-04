En Corrèze on mange le cailladou pour commémorer le 1er mai

Corrèze

Dans le frigo du Bistrot Jaubert à Sainte-Féréole, près de Brive, les caillades occupent tout un étage ce mercredi matin. Non loin les radis et les oignons nouveaux qui ce midi les rejoindront dans les assiettes, agrémentées de charcuteries et d'un petit verre de vin blanc. Dans le restaurant c'est ainsi chaque 1er mai depuis de nombreuses années. "C'est la tradition, dit Corinne, une habituée. Moi j'ai toujours vu ça en Corrèze". Il faut dire que les caillades fraîches sont une institution dans le département précise la chroniqueuse gastronomique Régine Rossi-Lagorce. "D'ailleurs il n'y a que nous qui disons çà encore. Les autres ne connaissent pas, ils nous parlent de fromage blanc. Mais ça n'a rien à voir".

Le casse-croûte du 1er mai

Qu'est-ce qui a fait que cette caillade jointe aux radis et à l'aillet devienne emblématique de la fête du travail dans le département ? Cela remonte en fait au Front Populaire qui fait justement du 1er mai un jour férié. "Les gens ont gagné un jour de repos. Ils se sont dit qu'il fallait le fêter" raconte Gérard Jaubert. Et en ce début de printemps les familles, pauvres dans les campagnes à l'époque n'avaient que ça." "Les gens partaient avec pour faire un pique-nique" ajoute Régine Rossi-Lagorce. Et depuis la tradition a perduré. Et reste vivace. Autrefois réservé aux tables familiales, le cailladou est désormais proposé par de nombreux restaurants tous les 1er mai.