En Corrèze, un bar va renaître de ses ruines

Il est fermé depuis 1983 et le décès de la propriétaire des lieux, aux confins de la Corrèze et du Cantal, à Liginiac, un café va renaître de ses ruines. La commune, qui en avait la jouissance, a accepté d'en laisser l'usage à l'association baptisée Kant'in , qui a commencé les travaux.

ⓘ Publicité

Il aura fallu plusieurs jours pour dégager la végétation qui avait envahi les lieux. Le bâtiment est somme toute en assez bon état malgré 40 ans d'abandon. A l'intérieur tout est resté tel quel depuis sa fermeture, "il y a encore les bouteilles d'alcool, de soda. C'est assez sympa parce que c'est avec le design des années 70, donc on les gardées", raconte Jean-Jacques Rebisz, le président de l'association Kant'in.

Garder l'esprit d'une époque

C'est la tristesse de voir un tel lieu disparaître qui a motivé la quinzaine de membres de Kant'in de se lancer dans la rénovation : "C'est une vieille baraque, mais c'est presque par respect. Ça a résisté pendant 40 ans, ça a un certain cachet, très kitsch, mais tous les vieux objets qu'on a trouvé marquent une époque. C'est pour garder cet esprit-là."

Mais il y a du boulot, et il faut de l'argent, l'association lance un appel à des mécènes. Elle est également à la recherche de photos d'époque pour refaire le bar le plus possible à l'identique. Jean-Jacques Rebisz préfère ne pas avancer de date de réouverture : "Nous ne sommes que des bénévoles, on fait des pauses. On a la chance d'avoir un partenariat avec la fondation Abbé Pierre, qui va descendre pour nous aider. On fait ça à notre rythme, on ne se met pas de pression."

Un bar associatif

Ce que deviendra l'ancien bar est déjà bien décidé, une partie sera investie par un café associatif pour des soirées philo ou jeux, "pas de concurrence avec ce qui existe déjà". L'autre espace abritera un petit musée dédié au Liginiac du XXe siècle notamment pour rappeler la construction de son barrage de Marèges, avec "3.500 ouvriers mobilisés, 1.500 habitants en plus, avec le tacot qui passait. Il y avait beaucoup de monde et toute une histoire à raconter".