En Corrèze, une banderole "Mort aux écolos" d'une fête de village fait polémique

La "Saint Bernard", une fête populaire de Pérols-sur-Vézère, en Corrèze, qui se déroulait ce dimanche 20 août, fait l'objet d'une polémique. Sur l'un des chars du défilé conduit par le maire de la commune, une banderole avec un slogan "mort aux écolos" était affichée. Les élus Europe Ecologie les Verts de Haute-Vienne sont tout de suite montés au créneau pour dénoncer cette inscription.

"Quand on voit ça, on est interloqué face à cet appel au meurtre dans une société qui devient de plus en plus violente" réagit Jean-Louis Pagès, conseiller régional écologiste de Nouvelle-Aquitaine, et tête de liste en Haute-Vienne.

"C'était du 3ème degré"

Le maire de la commune, Alain Fonfrède, ne voit pas le mal. "On ne peut plus s'amuser" regrette le maire. "C'était du 3ème et du 4ème degré" rajoute-t-il. Il y a deux ans déjà, une banderole anti-éolienne avait été affichée sur l'un des chars de la "Saint-Bernard".

"On est prêt à rencontrer le maire et parler avec lui publiquement. Qu'est-ce qu'il reproche aux écolos ? Pourquoi il pense que c'est drôle d'agiter des fusils en menaçant de les tuer ? Et qu'est-ce que ça révèle des campagnes, des territoires pour que ce genre de chose arrive ?" interroge l'élu écologiste.