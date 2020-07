En Corse, la SPA a recueilli 80 animaux abandonnés depuis le déconfinement

La SPA de Corse ne chôme pas cet été. Après trois mois sans activités à cause du confinement, les salariés et bénévoles ne cessent de récupérer des animaux abandonnés, 80 en deux mois.

L'activité ne manque pas à la SPA de Corse. Entre l'été, où les abandons d'animaux sont parfois en augmentation suite aux départs en vacances, et les trois mois de fermeture à cause du confinement, l'association n'arrête pas d'être appelée pour des animaux abandonnés.

On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience des propriétaires d'animaux"

Et 80 chats et chiens recueillis en deux mois dans toute la Corse, "c'est beaucoup" déplore le président de l'association Pierre Pasqualini. "Beaucoup de chiots et de chatons _continuent d'arriver tous les jours_. Là, on a eu un pic du notamment au fait au fait qu'on n'a pas récupéré d'animaux pendant trois mois, on espère que ça va se stabiliser". Il ajoute : "on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de prise de conscience des propriétaires d'animaux".

L'association recherche toujours des bénévoles

Depuis le début de l'année, sur les 170 chats et chiens recueillis par le refuge, 67 ont été adoptés. Les autres sont installés dans des pensions partenaires ou en famille d'accueil. Guillaume, bénévole depuis deux ans, et Marina, agent d'accueil à la Maison de la SPA d'Ajaccio, tiennent d'ailleurs à rappeler que l'association recherche toujours des bénévoles et des familles d'accueil.

Deux chatons qui seront bientôt proposés à l'adoption. © Radio France - Manon Vautier-Chollet