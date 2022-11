En Corse, la voix des collectifs anti-mafia s’élève contre la réforme de la police

Le projet de loi portant sur la modification d’organisation de la police inquiète le Collectif anti-mafia « Massimu Susini ». Voulue par le gouvernement, cette réforme prévoit notamment de placer les services de la police judiciaire sous l'autorité d'un seul directeur départemental. La PJ dépendrait ainsi directement du préfet, au même titre que les autres services de police : renseignement, sécurité publique et police aux frontières.

« Affaiblissement des structures engagées contre les mafias »

« La quasi-unanimité des professionnels de la lutte contre le crime organisé -des policiers aux magistrats et à de nombreux avocats- s’alarme de cet affaiblissement des structures engagées contre les mafias. Seules les mafias s’en réjouissent » souligne le collectif anti-mafia « Massimu Susini », dans un communiqué.

Jean-Toussaint Plasenzotti, membre du collectif, déplore que « soit retirée à la police judiciaire la possibilité de travailler sous le contrôle d’un juge voire du parquet ». Il fait part de son incompréhension face « au rattachement de la PJ à un directeur départemental, lui-même soumis au contrôle du préfet et donc au pouvoir politique ».

« Alors que la mafia est internationale, on réduit les outils de répressions contre le crime organisé au niveau départemental, ça n’a pas de sens, d’autant plus que l’Europe est divisée en grandes régions » poursuit Jean-Toussaint Plasenzotti. Pour ce dernier, enfin, la réforme de la police envisagée pour 2023 par le gouvernement s’oppose aux demandes des deux collectifs anti-mafia insulaires, tout comme des magistrats des juridictions spécialisées, « qui réclament des moyens juridiques adaptés pour la lutte contre la mafia ».

« À l’encontre des promesses du ministre de l’Intérieur »

Il y a une semaine, le Collectif « Maffia nò a Vita iè » était également monté au créneau. « Face au péril mortel que fait peser l’emprise mafieuse sur la société corse, ce projet de réforme aurait donc des effets particulièrement délétères, en renforçant encore davantage l’impunité des bandes criminelles qui sévissent sur notre île » a écrit le Collectif « Maffia nò a Vita iè ». « Surtout, il va directement à l’encontre des promesses du ministre de l’Intérieur Darmanin qui, lors de son déplacement en Corse en juillet dernier, annonçait un renforcement "très important" des moyens de l’État en Corse contre le crime organisé et "le trafic de drogue, extrêmement présent dans l’île" ».

Dans son communiqué, le Collectif « Maffia nò a Vita iè » avait, d'autre part, réaffirmé « que la lutte contre la criminalité organisée doit constituer la priorité absolue de la politique pénale de l’État en Corse ». « Nous nous opposons donc à toute réforme qui irait à l’encontre de cet impératif et appelons le gouvernement à prendre enfin la mesure d’une situation dramatique qui ne fait que s’aggraver chaque jour en Corse » avaient conclu les membres du collectif.

« La politique du chiffre »

De son côté, la section de Corse de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) avait demandé à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, « de retirer immédiatement cette réforme inappropriée et néfaste de son projet de loi ». « Avec cette réforme, les affaires de criminalité organisée, les gros trafics de stupéfiants et les affaires économiques et financières passeront en second, après les usages de stupéfiants et autres petits délits » avait, en outre, indiqué la LDH, en précisant que « la fusion au sein de la sécurité publique étendrait à la PJ, sans profit pour les citoyens, la politique du chiffre que subissent déjà les effectifs en charge de la lutte contre la délinquance dite du quotidien ».