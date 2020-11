En Côte-d'Or, ces grossistes qui vendent aux particuliers

C'est la fin de la journée, l'heure de la sortie des bureaux, et on fait la queue devant "Passion Froid". Une trentaine de personnes patientent devant les entrepôts de cette société de Chevigny-Saint-Sauveur, habituellement réservé aux professionnels.

"Je suis venu cherche une plaque de saumon et de l'échine de porc" explique Jennifer "Là avec le code de réduction j'ai un kilo de saumon et deux kilos de porc pour 26 euros. Je partage avec mon frère et ma maman. Ça évite que chacun fasse ses courses, et ça évite que de la nourriture parte à la poubelle" se réjouit la jeune femme.

C'est tout le principe, cette grande enseigne brade ses stocks. "On ne gagne pas d'argent avec cette opération" , explique Pierre-Marie Ek, le responsable administratif et financier de cet entrepôt. "On préfère vendre a prix réduits plutôt que de jeter des produits frais. On doit payer pour détruire la nourriture, ça fait déjà mal au cœur en temps normal. Et en ce moment , quand on pense aux gens qui galèrent, c'est pire."

"Depuis le premier confinement, on a vendu 5.300 paniers, ce qui a permis d’éviter de jeter 33 tonnes de nourriture" complète Pierre-Marie Ek.

Les colis distribués à la porte de l’entrepôt © Radio France - Olivier Estran

Les commandes se passent par une appli conçue en Bourgogne baptisée Phénix. Deux options, on peut commander des produits sur une liste , ou bien opter pour un "colis surprise" de 5kg vendu pour 13 euros. C'est le choix de Michelle, qui vient même le récupérer en vélo. On vous laisse écouter ci dessous ce qu'elle découvre:

Michelle déballe son colis et découvre.. Copier

Et voici l'appli qui permet de commander:

L'appli Phénix © Radio France - Olivier Estran

"Passion froid" emploie 200 salariés. Avec le confinement , la moitié d'entre eux se retrouvent au chômage partiel, car avec la fermeture des restaurants, leur société perdu un tiers de son chiffre d'affaires.

Ce grossiste n'est pas le seul à ouvrir sa porte aux particuliers;. c'est aussi le cas de Promocash près du quartier des Grésilles à Dijon. Habituellement ce magasin est réservé aux professionnels. Les restaurateurs représentent les trois-quarts de son chiffre d'affaires.. autant dire qu'en ce moment les allées sont plutôt vides, alors Rodrigue Rivière, le gérant de Promocash laisse les familles profiter de ses prix de gros.

Rodrigue Rivière, gérant de Promocash ouvre son magasin aux particuliers © Radio France - Olivier Estran

"On voit évidemment des familles de 5 ou 6 personnes qui trouvent pour le coup des paquets adaptés à leur consommation. Ça leur permet de faire des économies. On ne va rien gagner là dessus, mais ça nous permet de rester ouverts et de garder un peu le moral. En ce moment c'est essentiel" assure Rodrigue Rivière "En 17 ans d'activité, je n'ai jamais connu une telle situation."

Avec une activité au ralenti, les 15 salariés de cette enseigne se retrouvent à tour de rôle en chômage partiel. Tout le monde croise les doigts pour retrouver au plus vite une activité normale.