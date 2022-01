En Côte-d'Or, des collégiens se mettent dans la peau de sportifs en situation de handicap

Et si on jouait tous ensemble ? Sportifs valides ou handisports dans la même équipe. C'est l'idée et la volonté du Comité départemental Handisport de Côte-d'Or qui entame une nouvelle tournée dans les collèges et les lycées pour promouvoir cette mixité.

"vas-y, vas y la passe, là ici ! " Au Forum des sport de Beaune, des élèves de 5° du collège Gaspard Monge se livrent à un match de rugby fauteuil endiablé. Mains sur les roues, ça file d'un bout du terrain à l'autre et personne n'est décidé à se laisser faire. C'est pourtant la première fois que ces jeunes adolescents se retrouvent dans des fauteuils roulants. Ils sont valides, mais testent le handisport "C'etait chouette" résume Matthew "j'ai même trouvé cela plus sympa que le basket ou le rugby habituel." "Ah oui, vraiment c'est du sport" renchérissent Emma, Léonie et Alice, "on ne pensait pas qu'il fallait pousser aussi fort sur les bras. C'est vraiment physique et puis il faut se coordonner pour bloquer la balle et faire la passe."

Score sérré et partie endiablée pour une découverte de l'handisport © Radio France - Olivier Estran

S'intégrer dans tous les clubs

Cette session de sport est organisée par le Comité départemental Handisport de Côte-d'Or .Il entame une tournée dans les collèges et les lycées du département , il y aura cette année comme l'an dernier une vingtaine de dates. Objectif prouver que l'on peut faire du sport ensemble, sans distinction entre valides et porteur de handicap. C'est nécessaire pour relancer la pratique parce que depuis trois ans, le nombre de licenciés handisports stagne en Côte-d'Or. On compte 411 inscrits, pas de quoi remplir les sections de sport adapté.

Alain Gaudot est le président du Comité Départemental Handisport en Côte-d'Or. Cet ex-champion de basket est en fauteuil roulant, et il est convaincu que la mixité est possible sur tous les terrains "Oui, pour tous les sports, en championnat de basket on a le droit d'intégrer plusieurs joueurs valides avec des personnes en fauteuil. C'est ce que l'on fait par exemple avec la section de la JDA que j'ai créé."

Alain Gaudot, ex-champion du monde de basket fauteuil plaide pour une réelle mixité dans les clubs © Radio France - Olivier Estran

Un appel aux valides à venir renforcer les sections handisport

"Et puis en tant que sportif handicapé, je revendique de pouvoir participer aux même épreuves que les valides. En athlétisme par exemple, j'ai disputé des marathons et même des épreuves de 100 kms avec mon fauteuil. Mon objectif n'etait pas de battre d'autres handisports, mais bien d'être devant tout le monde, valides ou non."

En Côte-d'Or, tous les gymnases sont maintenant accessibles aux personnes à mobilité réduite. "Les dernières barrières à faire tomber sont dans les têtes" reconnait Bernard Termelet, président du Comité départemental Olympique et sportif de Côte-d'Or. "Il faut que les clubs puissent intégrer dans leurs équipes ou les sections loisirs les sportifs en situation de handicap, car nous ne sommes pas en mesure partout de constituer des sections uniquement handisport."

Par ailleurs, pour les valides qui veulent jouer dans une équipe mixte, on compte dans le département 30 clubs avec une section handisport, principalement dans l'agglomération dijonnaise.