Un an de gilets jaunes : en Côte-d'Or, Olivier et Ludovic ne se quittent plus un an après leur rencontre

Il y a un an, un mouvement jamais vu en France débutait en Côte-d'Or comme à travers tout le pays, pour dénoncer les fins de mois difficiles et obtenir plus de pouvoir d'achat. Les gilets jaunes allaient remuer l'Etat jusqu'à son plus haut niveau. Le mouvement a donné lieu à de belles rencontres.