Comment faire pour vieillir le plus longtemps possible chez soi ? ou rester le plus autonome possible en maison de retraite ? La Mutualité Française Bourguignonne a réuni des experts pour plancher sur la question. Voici quelques solutions

En Côte-d'Or, on imagine des solutions pour vivre vieux et vivre heureux

Comment faire pour bien vieillir chez soi ? rester le plus longtemps possible autonome ? Ces questions on se les pose tous, pour nos parents ou nos grands-parents. Comme on vit plus en plus vieux en France, c'est un véritable enjeu de société, et il faut bien le dire aussi, un véritable marché économique.

La Mutualité Française Bourguignonne propose des services d'aides à domicile pour environ 10.000 personnes en Côte d'Or , mais aussi dans la Nièvre et dans l'Yonne. Ce mardi 1er juin, elle a réunit plein d'experts pour plancher là-dessus . Plusieurs dizaines de personnes ont phosphoré sur le mieux-être de nos aînés tout au long de la journée d'hier dans la grande salle de l'écrin à Talant.

"On peut faire mieux" confie Natacha Lecas, la directrice générale de la Mutualité Française Bourguignonne. " Aujourd'hui, nous avons des solutions connectées: des chemins lumineux qui s'enclenchent si la personne se lève la nuit, et cela permet d’éviter les chutes. Ou alors un système qui coupe le gaz s'il reste ouvert trop longtemps. On peut aussi adapter les meubles si les personnes âgées n'arrivent plus à lever les bras."

Assemblée de la Mutualité Française à Talant © Radio France - Olivier Estran

On l'a bien compris, pour rester chez soi, mieux vaut être hyper connecté . Alors est ce que toutes ces solutions peuvent fonctionner sans la fibre optique , voir avec un internet à faible débit ? Jawad Hajjam est le directeur du développement pour le groupe VYV et il assure que oui: "Tout est possible, on réfléchit a des solutions qui fonctionnement avec une simple carte Sim (carte à puce que l'on trouve dans nos téléphones portables NDLR). Il y a 10 ans, cela coûtait très cher, aujourd'hui la technique s'est répandue et devient abordable. Les personnes qui bénéficient de l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie peuvent avoir des aides pour adapter leur logement."

Et c'est sûr , on a tous envie de rester le plus longtemps possible a la maison. Aujourd'hui 6 mille 400 personnes en Côte d'Or bénéficient de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, l'APA versée par le Département. C'est 400 personnes de plus en 5 ans.

On va dialoguer avec un robot dans nos maisons de retraite

La Mutualité Française Bourguignonne gère aussi 16 maisons de retraite cherche des solutions pour aider les personnes âgées en perte d'autonomie. Ça passe même par la mise au point d'un robot qui va servir d'assistant dans les maisons de retraite. Imad Sfeir, le Directeur Médical de la Mutualité Française Bourguignonne travaille à sa mise au point:

Ce robot capable de "dialoguer" avec les pensionnaires devrait être mis en service dans les 3 prochaines années.

Et si on arrêtait de concevoir nos Ehpads comme des hôpitaux ?

Parmi les experts venus s'exprimer à la tribune, en voici une qui a mis un joli coup de pied dans la fourmilière. Fany Cerese est architecte au sein du cabinet montpelliérain AA. Et elle conseille de ne plus concevoir les EHPADs comme une succession de chambres d'hôpital, car elle assure que cela ne fait qu’accélérer la dépendance des personnes âgées:

Cette question est un thème de recherches inépuisable pour la Mutualité Française Bourguignonne, et tous les autres organismes qui s'occupent du grand âge. On vit de plus en plus vieux en France, et selon Fany Cerese "95% d'entre nous n'ont pas envie d'aller en maison de retraite. Et on devrait pouvoir choisir son dernier lieu de vie."