Côte-d’Or : l’arrêté préfectoral provisoire interdisant d'aller en forêt partage la population

Dimanche 7 août, les promeneurs et touristes en Côte-d'Or ont dû renoncer à se promener ou à circuler dans les bois et les forêts. Un arrêté de la préfecture a interdit de 10 heures à 20 heures tout déplacement et toute circulation dans ces zones. La mesure de précaution divise.

Pas de jogging, pas de pique-nique et encore moins de promenade en forêt, dimanche 7 août ! Pour cette seule journée, un arrêté de la préfecture de Côte-d’Or a interdit tout déplacement ou encore toute circulation d’engins avec ou sans moteur dans les bois et forêts de quelque 300 communes du département. Cela vise à prévenir les départs de feux, favorisés par la sécheresse, les vents mais aussi les fortes températures de cet été. La mesure est accueillie de façon mitigée par les promeneurs et les touristes. Si certains comprennent le sens de cette interdiction, d’autres ne comptent pas changer leurs habitudes.

"Je pense qu’on va tout de même continuer à faire deux ou trois tours, en respectant les normes en vigueur."

Défiance contre l’arrêté

Au-dessus des vignes de Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), il y a l’immense forêt qui fait partie de la réserve nature de la Combe Lavaux. Ce dimanche, en s’approchant de l’entrée du domaine, quatre cyclistes en sortent. Maxime* en fait partie. « On s’octroie une petite promenade en famille avec des vélos électriques, c’est super sympa », explique le cycliste. Il est accompagné de trois autres proches.

Interrogé sur le fait qu’un arrêté pose une interdiction de tout déplacement en forêt dans 300 communes de Côte-d’Or ce dimanche 6 août, il dit ne pas en avoir eu connaissance. Difficile de croire entièrement à sa réponse. « Vous me l’apprenez là, je ne savais pas. Je pense qu’on va tout de même continuer à faire deux ou trois tours, en respectant les normes en vigueur comme ne pas fumer de cigarettes ou faire de feux qui puissent mettre en danger notre belle région boisée », ajoute-t-il.

Albert et ses trois autres amis pique-niquent dans la réserve naturelle de la Combe Lavaux. Ils plaident le manque d'information pour justifier leur présence malgré l'arrêté d'interdiction. © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Une interdiction comprise mais mal indiquée

En partant quelques kilomètres plus loin, on se trouve au bord d’une route. Toujours dans la réserve naturelle, mais cette fois du côté des tables de pique-nique. Derrière les rangées infinies d’arbres, quatre personnes passent à table. Deux couples d’amis picorent quelques légumes et des manchons de poulet. Parmi ces convives, il y a Albert*. Ce retraité venu de Besançon indique ignorer lui aussi cette interdiction temporaire.

« On découvre qu’il y a effectivement un arrêté. S’il est destiné à protéger la forêt et empêcher qu’il y ait des feux, c’est une excellente chose. Ce qui pèche énormément en revanche, c’est la signalisation. S’il y avait eu un panneau en bord de route qui indique cette interdiction, je ne serais pas rentré », se justifie cet ancien personnel d’Université. Le retraité invoque une erreur et promet d’être plus vigilant la prochaine fois. Effectivement, tout porte à croire que l’homme n’a pas tort. Si l’arrêté est bien disponible en ligne, il n’est en revanche pas accroché à l’entrée des deux entrées de la réserve visités.

Cette mesure de restriction d’accès aux espaces boisés et aux forêts de 300 communes est une première dans le département. D’après les pompiers de Côte-d’Or, cette interdiction pourrait marquer le début d’une longue série. Les soldats du feu ont indiqué sur l'antenne de France Bleu Bourgogne que cette restriction pourrait de nouveau s'appliquer, en cas de nouvel épisode de sécheresse accompagné de vents.

Même si nul n'est censé ignorer la loi, aucun panneau d'interdiction provisoire d'aller en forêt n'est présent à la Combe Lavaux ce dimanche 7 août © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Les communes concernées par cette interdiction en Côte-d'Or

* Le prénom a été modifié.