Côte-d'Or : la collecte des Restos du Cœur "pour tenir jusqu'à la fin de l'été"

Vous les croiserez sans aucun doute ce weekend : en Côte-d'Or, 1400 bénévoles des Restos du Cœur sont mobilisées dans 92 magasins. C'est la grand collecte de fin d'hiver. Et elle permet de tenir jusqu’à la fin de l'été "Car une fois que l'hiver est passé, on parle beaucoup moins de nous, mais on sert pourtant à manger tous les jours" rappelle Gérard, un des bénévoles. Et les demandes ne manquent pas: Les Restos fournissent des repas pour 14 000 personnes en Côte-d'Or. Un chiffre qui devrait encore augmenter avec la crise sanitaire et économique.

On peut donner des pâtes, des conserves, des biscuits, mais pas seulement. Les Restos mettent l'accent sur la collecte de produits d’hygiène, et le message semble bien passer. Dans une grande surface dijonnaise, Mandy apporte sa contribution. Donner lui tient à cœur. "Ça me touche car j’étais petite, on avait des plateaux repas fournis par la mairie avec du lait en poudre qui n’était pas bon , mais on était content tout de même de l'avoir. Alors aujourd'hui je donne te surtout je donne ce que les gens ne donnent pas: j'ai pris des couches pour nourrissons et des protections périodiques pour les femmes, car certaines doivent aujourd'hui choisir entre acheter à manger ou trouver de quoi se protéger, et les deux comptent !"

Cette année, les produits d'hygiène et pour les tout-petits sont très attendus © Radio France - Olivier Estran

Produits d'hygiène et lait pour les bébés

Message reçu également par Bernard et Françoise qui déposent des pâtes bio, et des couches pour bébés. Alfa apporte lui un plein cabas de produits pour les tout-petits. "Du lait pour bébés et des plats préparés. Moi j'ai eu besoin des Restos du Cœur quand j’étais étudiant en 2018. Aujourd'hui, ça me touche, et je peux donner alors je donne."

Face aux caisses du supermarché, les bénévoles ont installé des tréteaux avec le portrait de Coluche. Gérard répartit les dons dans des cartons sur lesquels il a écrit "Conserves", "Pâtes", Biscuits", "Produits bébés" ou "hygiène adulte". "Ça se remplit bien" confie-t-il "plus vite que l'an dernier, notamment pour les produits d'hygiène. Là on voit qu'il y a un message qui est passé. C'est très bien car pour les familles c'est ce qui coûte le plus cher" se félicite-il. L'an dernier, en 3 jours les Restos de la Côte-d'Or ont pu collecter un peu plus de 7 tonnes de produits, de quoi couvrir les besoins jusqu’à la fin août.