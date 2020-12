En Côte-d'Or, le joli succès des "Boîtes de Noël"

Décorer une boîte de chaussures, y glisser des bonnes choses dedans, un mot doux.. Vous avez été très nombreux à participer à l'opération "Boîtes de Noël". Elles sont remises en ce moment aux plus démunis, et ça fait chaud au cœur.

On espère que le Père Noël vous a bien gâté, et qu'en ce 25 décembre il y'a de jolies choses dans vos souliers. En tout cas, cette année, vous avez été nombreux à lui donner joli un coup de pouce. Vous avez été nombreux a relever le défi lancé par des associations comme la Croix Rouge, le Secours Catholique ou le Secours Populaire. Vous avez été nombreux à faire des boîtes de Noël, c'est a dire à décorer des boites à chaussures et les remplir de cadeaux sympas. Grâce a vous cette opération rencontre un succès énorme !! La Croix-Rouge de Côte-d'Or a récupéré à elle seule 1.400 boites de Noël.

Ces boîtes sont distribuées en ce moment aux SDF, aux plus démunis, à tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un Noël. Apolline , Norah et Mathilde habitent Varois-et-Chaignot. Elles ont toutes les trois 14 ans. Avec Christophe, l'animateur de leur centre social, elles ont réussi à convaincre les habitants de leur commune de confectionner une centaine de boites: "On a mis par exemple des bonnes choses à manger, un livre, des vêtements chauds , des chocolats, et souvent, on a glissé une carte avec un mot doux." détaillent les adolescentes. "Un enfant a même mis son doudou" précise Christophe.

Le pari fou et réussi des ados de Varois-et-Chaignot Copier

Des mots doux sur une carte

C'est maintenant aux associations de distribuer ces boîtes joliment emballées aux plus démunis. La Croix-Rouge a débuté la livraison ce 24 décembre à l'occasion du repas chaud offert dans les rues de Dijon. Coiffé d'un bonnet de Père Noël, Victor et ses comparses répartissent les colis " Vas-y Stéphanie, choisis celui qui te plait" invite le bénévole.

Une petite boîte qui a ému Stéphanie © Radio France - Olivier Estran

Surprise, Stéphanie est aussi un peu émue "Grâce à la Croix -Rouge, on a un Noël" confie la jeune femme qui a perdu son RSA et se trouve à la rue depuis deux mois "Hier soir , avec mon compagnon, on a dormi dehors" glisse-t-elle.

Elle ne résiste pas à l'envie d'ouvrir le paquet en pleine rue : "Alors, il y a des gants, une écharpe , on va avoir chaud !, Un flacon de crème de douche, des paquets de gâteaux.. et un petit mot. " Sur une carte des mots signés Chris " qui envoie plein d'amour et souhaite que l'année prochaine soit meilleure" "Ça me touche" assure Stéphanie, visiblement émue.

L'émotion de Stéphanie qui déballe son cadeau Copier

"C'est quelque chose que je n'oublierai pas" - Amin, à la rue depuis un mois

Grosse écharpe et bonnet à pompon sur la tête, Amin reçoit son cadeau sans encore oser l'ouvrir. " Je savais qu'il y aurait quelque chose à Noël", précise ce jeune homme venu se réchauffer avec un café "Ça fait un mois que je viens à la rencontre de la Croix-Rouge, surtout pour parler, socialiser. Il y a plein d'âmes admirables et bienveillantes. Etre un des premiers à recevoir ce type de cadeau, c'est quelque chose que je n’oublierai pas. Quand on a ce genre d'initiatives, ça met un bon coup de boost !"

La reconnaissance d'Amin Copier

La distribution se poursuit ces prochains jours partout où se trouvent les gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un Noël. Un immense bravo à vous tous !