En Côte-d'Or : les chasseurs au clair de lune pour compter le gibier

Ne soyez pas surpris si vous croisez des voitures qui roulent au ralenti en lisière de bois ou de champs ce vendredi 17 février, à la tombée de la nuit dans le secteur d'Auxonne (Côte-d'Or). Il ne s'agit pas de braconniers, mais des chasseurs qui mènent une opération de comptage de gibiers.

"Nous serons une trentaine, et on va rouler en 4x4 avec phares et projecteurs allumés" détaille Jean-Philippe Sanz, chasseur à Villers-les -Pots, et réfèrent "petit gibier" pour la Fédération Départementale de Chasse de la Côte-d'Or . "On sera sur le terrain de 19h15 à 22 heures. C'est l'heure où les animaux sortent de leurs cachettes pour aller se nourrir, et ce sera le meilleur moment pour les dénombrer."

"On baptise ce comptage "opération lièvres" mais on va recenser tous les animaux que nous pouvons croiser. En 3 heures de présence sur le terrain, on peut facilement en voir 200 à 300. Il y'aura des sangliers, des chevreuils, des cerfs, des perdrix, des faisans, des renards, des lièvres.. on ne cherche pas un comptage précis, mais a établir une tendance et une comparaison avec les années précédentes. Cela nous permet de déterminer combien d'animaux on peut "prélever" à l'avenir."

Un lièvre par saison et par chasseur

Pour ce comptage, l'accent est mis sur le petit gibier, notamment le lièvre. "C'est une espèce qui se maintient chez nous" souligne Jean-Philippe Sanz. "On ne progresse pas, mais on ne recule pas non plus. Et même si les comptages sont bons, on limite notre pression de chasse. Sur notre secteur, les chasseurs ont le droit de tirer un seul lièvre dans la saison. Un lièvre pour un chasseur, pas plus. On a une seule journée pour le chasser, et si on la loupe, eh bien tant pis" sourit-il.

Jean-Philippe Sanz, réfèrent "petit gibier" à la Fédération de Chasse de Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

Cette gestion prudente tient à l'évolution du paysage. "Le biotope a changé ces dernières années. Fini les petites parcelles, on est passé à de grandes cultures, et cela est bien moins favorable aux espèces comme la perdrix ou le faisan, donc oui le petit gibier reste fragile. Et puis il y a aussi la concurrence du renard ou des oiseaux de proies, voila pourquoi la réintroduction de ces espèces reste nécessaire" assure Jean-Philippe Sanz

Ces opérations de comptage se déroulent au total sur 9 zones de chasse en Côte-d'Or. Elles vont aider a préparer la prochaine saison. Ce vendredi elles vont se dérouler à Auxonne, Flammerans, Soissons-sur-Nacey et Villers-les-Pots. Sur ce secteur, un deuxième comptage nocturne aura lieu le vendredi 24 . La saison de chasse prend fin le 28 février en Côte-d'Or.