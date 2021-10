En Côte-d'Or, les habitants de Tréclun se mobilisent pour élaguer les arbres de leur village

Pour la dixième année consécutive, la mairie de Tréclun a fait appel aux bonnes volontés de cette commune de 500 habitants située à quelques kilomètres de Genlis. Bingo ! Les réponses ont afflué et il a même fallu refuser du monde explique le maire, Sébastien Sordel qui effectue son troisième mandat à la tête du village. L'élu précise qu'il avait besoin d'une trentaine de volontaires pour effectuer ce travail et qu'il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont proposé leur service.

Les habitants de Tréclun en plein chantier d'élagage des platanes © Radio France - Christophe Tourné

Un double avantage pour la commune

Pour Sébastien Sordel, faire ainsi appel aux habitants de la commune bénévolement présente deux principaux avantages. Le premier, c'est que cela permet de faire comprendre aux gens que la commune est un bien collectif et donc qu'il doit s'entretenir collectivement. L'important est donc de maintenir cet esprit du village en donnant à chacun envie de venir entretenir la place comme si elle lui appartenait.

Le maire de Tréclun, Sébastien Sordel, muni d'une tronçonneuse, participe aussi à l'effort collectif © Radio France - Christophe Tourné

Le deuxième avantage, il est évidemment d'ordre financier car une opération comme celle-ci, confiée à un professionnel coûte en moyenne cinq mille euros et prendrait deux jours pour être réalisée. Le coup de main des habitants permet de réduire la facture à mille euros pour la commune : la moitié pour la location du matériel nécessaire et l'autre pour servir un repas bien mérité à tous les bénévoles en ayant recours à un traiteur.

Sébastien Sordel, le maire de Tréclun Copier

C'est un véritable travail d'équipe que partagent les habitants de Tréclun © Radio France - Christophe Tourné

Un moyen de mieux se connaître pour les habitants

Parmi les courageux volontaires, Franck Bertrand n'a pas hésité à retrousser ses manches. Il était de service ce samedi à la broyeuse chargée de déchiqueter les branches coupées. Installé depuis cinq ans à Tréclun, il participe pour la troisième fois à cette journée d'élagage.

Franck participe au chantier depuis trois ans © Radio France - Christophe Tourné

Il reconnait que cela lui a permis de faire connaissance avec d'autres habitants et de les découvrir sous une autre facette. D'autant plus, que cette journée se déroule aussi de manière conviviale, avec un stand café et viennoiseries le matin et un repas offert par la commune le midi.

Franck Bernard, habitant de Tréclun Copier

Une pause café et des viennoiseries sont offertes par la mairie pendant la matinée pour remercier les habitants engagés dans le chantier d'élagage © Radio France - Christophe Tourné

Une vidéo impressionnante

Pour la première année, lors du lancement de l'opération de cet élagage collectif, une vidéo a été tournée montrant le changement d'aspect de la place en quelques heures et de manière accélérée. Ca décoiffe !