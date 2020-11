En Côte-d'Or, les idées de la Croix Rouge pour rompre l'isolement des plus fragiles

C'est l'une des conséquences de l'épidémie, encore assez difficile à quantifier : le sentiment d'isolement, très présent en Côte-d'Or, notamment à la faveur de ce deuxième confinement. Déjà très engagée sur ces sujets au printemps dernier, la Croix Rouge repart à l'attaque.

Avec d'abord la réactivation du dispositif "Allô, comment ça va ?", que nous détaille Arthur Bernardin, le coordinateur de l'action sociale à la Croix Rouge de Côte-d'Or. "C'est un service qu'on a voulu local, car à la base c'est un dispositif lancé au niveau national. Nous on a voulu que ce soit des gens du coin qui parlent à d'autres gens du coin. La proximité est géographique, et donc ça permet de discuter des mêmes choses."

des personnes âgées, mais pas que

Tout le monde peut y avoir accès, il suffit de composer le numéro 03.80.58.14.12 : ça sert à "passer quelques minutes à discuter avec les gens, à prendre le temps de parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment faire. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des familles, des proches, des amis, mais qui sont habituées à croiser du monde, et qui là se retrouvent isolées. Principalement des personnes âgées, et on a quelques étudiants aussi, parce que l'isolement sur le campus est très fort, loin des familles. Eux aussi demandent un petit coup de main, un petit moment d'écoute."

A l'autre bout du fil, des bénévoles formés pour répondre à toutes ces questions : on ne parle pas ici de "soutien psychologique, mais d'un soutien moral" précise Arthur Bernardin. Ces bénévoles le cas échéant peuvent aussi se déplacer : "ce sont des visites de courtoisie, comme on les appelle. L'idée c'est de coupler deux bénévoles, un bénévole qui socialement est à l'aise avec les gens pour parler, et également un bénévole secouriste, dont le rôle est d'être vigilant sur le plan sanitaire, sur l'état de santé de la personne visitée."

Un service de livraison de courses

Au-delà du soutien moral, la Croix Rouge propose son service de livraison solidaire : ça fonctionne avec un numéro unique, poursuit Arthur Bernardin, "qu'on peut appeler à tout moment du lundi au samedi, on récolte la demande de la personne, et ensuite on la rappelle dans les 24 heures pour faire une liste de courses avec elle. On réalise les courses avec les bénévoles à la Croix Rouge, et enfin on va livrer la personne et on récupère le paiement des courses. Tout le monde peut y avoir accès, on opère sur la métropole et toute la Côte-d'Or."

Enfin, autre manière de rompre l'isolement : devenir bénévole à la Croix Rouge. On est preneurs de tous types de personnes, des gens qui sont dynamiques et qui ont envie de faire des choses. pas besoin d'un CV, juste de la bonne nouvelle.