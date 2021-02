En Côte-d'Or, les ouvriers en ont assez de manger sur les chantiers

Une température qui flirte avec le zéro degré, des flocons de neige mélangés aux gouttes de pluie: triste temps pour un pique-nique. Et pourtant, c'est le quotidien de tous les ouvriers qui œuvrent sur les chantiers de Côte-d'Or.

"C'est plus que pesant, c'est vraiment ch..." lance Eric, un des techniciens de la SARL Lapierre spécialisée dans les installations électriques à Fauvernay. "On mange dehors comme des chiens. Autour de nous, on a rien , on doit se contenter de sandwiches, ça commence à bien faire. Moi j'ai pris 9 kilos!" rigole-t-il en désignant son (léger) embonpoint.

Une situation qui indigne la Capeb 21. Leur syndicat professionnel a écrit au préfet de la Côte d'Or pour lui demander d'autoriser la réouverture de restaurants ouvriers. Ceux-ci seraient réservés à la pause déjeuner pour ceux qui travaillent dans les chantiers. Cette mesure a déjà été accordée dans une dizaine de départements. La Creuse (Nouvelle-Aquitaine) a été la première à ouvrir la brèche début janvier.

"C'est une question de dignité, de confort et d’hygiène" souligne Pascal Bourdon le secrétaire général de la Capeb 21. "On ne peut pas demander à des gens de respecter les gestes barrières et ensuite de s'entasser à 3 dans un camion pour déjeuner"

Pour la Capeb, l'admission des ouvriers ne se ferait que sur la présentation de carte BTP ou d'une attestation d'employeur, et permettrait a des restaurateurs de reprendre une activité.

Une salle de réunion transformée en refectoire

Ce jour-là, Eric échappera au pique-nique vite avalé sur le chantier du futur centre d'entrainement du DFCO ou au sandwich dans le camion. Il a pu ramener un repas fait-maison au sein de son entreprise. La SARL Lapierre a transformé une de ses salles de réunion en réfectoire.

Laurent Lapierre, le patron de l'entreprise du même nom a aménagé une salle repas au sein de son entreprise. © Radio France - Olivier Estran

"Quand on peut, on mange ici" commente Thomas, un des jeunes employés de l'entreprise "Parce que le fast-food, à la longue c’est pas terrible pour la santé. Et puis prendre un moment au chaud pour discuter et échanger avec ses collègues, ça fait du bien."

La Capeb 21 estime qu'il faudrait rouvrir au moins une vingtaine de restaurants en Côte-d'Or pour couvrir les besoins des entreprises du bâtiment.