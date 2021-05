En Côte-d'Or, les théâtres reprennent vie

Depuis une semaine on peut de nouveau s’évader,vibrer, s'émouvoir dans nos théâtres. Leur activité reprend doucement avec une jauge limitée à un tiers de leur salle. Cette sortie d'un long sommeil fait du bien. On vous la fait vivre au théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine.

Les salles restent limitées au tiers de leur capacité, et il faut garder le masque sur le nez

Des applaudissements dans une salle de spectacle. On avait pas entendu cela depuis... longtemps ! Tous ont dû baisser le rideau avec la crise sanitaire. Depuis le 19 mai, nos théâtres et nos salles de concert reprennent vie. A Châtillon-sur-Seine, des élèves de 6° sont les tout premiers spectateurs de l'année au théâtre Gaston Bernard . Ce mardi 25 mai, sagement assis et masque sur le nez, ils ont pu assister au spectrale de danse "confidence d'un acrobate" crée par "la Manie" une compagnie de Dijon.

"Ça fait un bien fou de pouvoir ressortir "confie Amélia Lachat leur professeur de français . "Ne plus se contenter de la visio, mais leur proposer quelque chose de vivant, c'est tout simplement un vrai bonheur !"

On vous raconte le retour à la vie de ce théâtre dans notre podcast ci-dessous:

Premier jour de spectacle à Châtillon-sur-Seine Copier

L'équipe du théâtre et le duo "Migoya Dos", prêts à un retour sur scène © Radio France - Olivier Estran

Pour l'instant , les jauges des salles de spectacles restent limitées à 35% de leur capacité. Le théâtre Gaston Bernard a programmé 4 spectacles avant la fin juin. Il y a un spectacle gratuit le 3 juin de danse acrobatique, ce sera en plein air au stade Gaston Paris . On trouve tous les renseignements sur leur site web.