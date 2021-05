En Côte-d'Or, parents d’élèves et habitants de Vougeot se mobilisent contre la fermeture de leur piscine

"Vougeot sans sa piscine ? Ah non ce n'est pas possible, ce serait comme Paris sans sa tour Eiffel !" Au comptoir de la baraque à frites qui marque l'entrée du parc des sports, Romain ne plaisante pas. "C'est là où j'ai appris à nager, où j'ai rencontré mes copains, mes copines, c'est un endroit très agréable, familial. C'est une petite piscine qui en vaut bien une grande."

La haie qui entoure le bâtiment dissimule un bassin extérieur de 25 mètres sur 12 mètres et demi. L'eau est chauffée ce qui permet d'accueillir les enfants dès le mois de juin et de leur apprendre les rudiments de la natation. La piscine reste ouverte tout l'été pour le bonheur des 180 habitants de Vougeot et des communes alentours.

Cet équipement a fermé ses portes fin août 2020 et ne devrait pas les rouvrir de sitôt. Cette piscine construite en 1972 accuse son âge et devient trop chère à entretenir aux yeux de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges qui en est désormais le gestionnaire.

"Depuis sa création , elle n'a pas fait l'objet de travaux conséquents" déplore Pascal Grappin , le président de la communauté de Communes. "Elle n'est plus aux normes constructibles d'une piscine et consomme beaucoup d'eau, il y'a aussi des problèmes de filtration. On ne peut plus fonctionner comme ça. Redémarrer la piscine de Vougeot pour cet été coûterait 35 à 50.000 euros. J'ai donc fait voter en conseil communautaire une étude qui nous dira quel sera son avenir. J'ai permis une visite de la piscine à une vingtaine d'élus pour constater la situation. Il faut rester raisonnable, on ferme cette année et on verra combien cela coûterait pour la rénover ."

La piscine de Vougeot a été construite en 1972 © Radio France - Olivier Estran

Cette prudence n'est pas du goût de Claude Charles, le maire de Vougeot "C'est une piscine très appréciée au delà de la commune, on réalise chaque été entre 15.000 et 20.000 entrées. On regrette sincèrement que tout reste fermé avec nos étés de plus en plus chauds. J'espère que les enfants et les ados n'iront pas patauger dans la rivière ou les sablières environnantes, c'est vraiment dangereux."

Claude Charles, le maire de Vougeot face aux archives de la piscine de sa commune © Radio France - Olivier Estran

Mille signatures pour l'apprentissage de la natation

La sécurité des enfants, c'est aussi la préoccupation d'Alessia Barbier, la maman de 3 petites filles de 6, 8 et 11 ans. Cette mère de famille a lancé une pétition sur internet signée par un millier de parents d’élèves et d'habitants alentours. Tous réclament le maintien de la piscine de Vougeot pour permettre aux enfants d'apprendre à nager et passer un été agréable.

"Les enfants ont des créneaux réservés dans un piscine de Quetigny pour l'apprentissage de la natation" explique Alessia Barbier "Mais le temps de monter dans le bus, de faire la route, de se changer, et de compter le trajet de retour, eh bien il reste bien peu de temps pour nager !"

Cette pétition sera adressée dans les jours prochains à Pascal Grappin. "Les enfants de ma commune de Villebichot sont aussi au pôle scolaire de la Vouge" précise le président de l'intercommunalité. "J'ai réservé des créneaux pour ces scolaires à la piscine de Nuits-Saint-Georges. Ils ont déjà pu s'y rendre ce mardi 4 mai."

La piscine de Nuits-Saint-Georges construite à la même époque que celle de Vougeot a été rénovée en 2018 pour un coût s’élevant à 3 millions 200.000 euros. Avec un bassin couvert, elle accueille aujourd'hui 50.000 personnes par an. De quoi faire des envieux à Vougeot.