Grand succès pour la collecte d'armes en Côte-d'Or

Si vous avez dans votre grenier un vieux fusil de famille qui prend la poussière et que vous voulez vous en débarrasser, c'est le moment ! Pour rappel, avoir une arme non déclarée chez soi, c'est illégal. Pour réguler tout ça, l'Etat met en place une opération d'abandon d'armes simplifiée . Trois points de collecte sont ouverts en Côte-d'Or : le commissariat de Beaune, le commissariat de Dijon et la gendarmerie de Montbard. En une semaine, plusieurs centaines d'armes ont été déposées, dont 300 à Beaune. Des armes des plus classiques… aux plus insolites !

Des pistolets de guerre et des armes du XIXème siècle

Dans les trois points de collecte, des armes de chasse, des fusils, des pistolets à poudre et surtout beaucoup de munitions ont été collectés. Pour exemple, 3600 munitions ont été déposées au commissariat de Beaune pour la seule journée d'aujourd'hui, jeudi 1er décembre.

Des pistolets, des fusils de chasses et des centaines de munitions ont été apportés au commissariat de Beaune - DDSP21 CSP Beaune

Des fusils allemands et un pistolet mitrailleur datant de la seconde guerre mondiale ont aussi été déposés. Rien d'étonnant pour le moment, c'est le type d'arme qui se transmet de génération en génération…. mais à Beaune, les policiers ont eu la surprise de voir arriver une arme du 19ème siècle, une sorte de mousquet, une arme à feu portative au long canon.

Autre dépôt insolite : un Colt Américain avec de chaque côté de la crosse, une photo, celle d'une femme d'un côté et d'un trèfle à 4 feuilles de l'autre.

Quelques unes des armes déposées au commissariat de Dijon - DDSP21

Au commissariat de Dijon, un revolver d'ordonnance, datant de 1892 a été déposé, ainsi qu'un pistolet de l'armée américaine de 1911.

Des centaines d'armes ont été déposées au commissariat de Dijon - DDSP21

Une fois collectées, les armes sont détruites mais certaines pourraient finir dans un musée .

Vous avez jusqu'au vendredi 2 décembre 17h00 pour déposer vos armes dans l'un des trois points de collecte de Côte-d'Or : les commissariats de police de Dijon et Beaune et la gendarmerie de Montbard.