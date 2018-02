Les collégiens et les clubs de sports de Nolay n'ont plus accès au complexe sportif Jean-Marc Boivin depuis le 12 janvier dernier. Une fermeture pour des raisons de sécurité. Mais depuis rien n'a été fait. Un collectif organisait ce mercredi soir une mobilisation pour réclamer sa réouverture.

Nolay, France

Le collectif d'associations et de clubs sportifs de Nolay s'impatiente. Depuis la fermeture du complexe Jean-Marc Boivin, le 12 janvier dernier, les collégiens ne peuvent plus faire sport. Même problème pour les clubs sportifs et les associations qui utilisaient la salle. Une mobilisation a eu lieu ce mercredi 21 février devant la salle nolaytoise, banderoles et panneaux ont rappelé aux élus de la Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud qu'ils souhaitaient une réouverture au plus vite. "Il y a urgence" dit un membre du collectif car "le gymnase c'est le cœur de la commune."

Les collégiens sont venus aider à la réalisation des banderoles pour la mobilisation de ce mercredi © Radio France - Stéphanie Perenon

Un complexe fermé pour des raisons de sécurité

La décision a été prise par la Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, qui gère la structure depuis 2009. Sauf que depuis, rien ne s'est vraiment passé et les associations, les clubs sportifs et les collégiens ne comprennent pas ce qui se passe. Pourtant, en 2017, les conseillers communautaires ont voté à la fois des travaux de toiture sur le gymnase existant et ils ont aussi voté un budget pluriannuel de 2,5 millions d’euros pour la création d'un nouveau gymnase Mais tout est resté au point mort.

Le complexe Jean-Marc Boivin est fermé depuis le 12 janvier dernier à Nolay. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une réunion publique le 1er mars

Une nouvelle réunion publique est prévue le 1er mars à 19h30 à Nolay, en présence du maire de la commune, Jérôme Flache. Ce dernier a invité plusieurs élus de la Communauté de communes Beaune Côte et Sud, à commencer par Jean-Paul Roy, le vice-président de l'agglomération, en charge des équipements sportifs d'intérêt communautaire. Lequel a assuré qu'il serait là, même si pour le moment il est dans l’incapacité de donner une date de réouverture du gymnase.

